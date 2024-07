Die Sommerferien sind wieder da, und grosse Abenteuer mit der Familie müssen nicht immer in die Ferne führen. Diese drei familienfreundlichen Wanderwege werden nicht nur Kinderaugen zum Funkeln bringen. Sie haben richtiges Highlight-Potenzial.

Wenn die diesjährigen Sommerferien mit den Kindern nicht ans Meer führen, oder ferne Metropolen bewundert werden, bietet die Schweiz einige tolle Orte, die Kinderaugen zum Funkeln bringen.

Diese drei Wanderwege sind Teil von «26 Summits», eine Kampagne von Blick und UBS. Entlang 26 Wanderwegen und sechs neuen, zusätzlichen Routen der UBS- und Visa-Challenge kannst du auf 26summits.ch Routen entdecken, die durch die ganze Schweiz führen.

Via Gottardo

Eine regelrecht höllisch gute Wanderung. Die Wanderung von Wassen UR nach Andermatt UR führt über die Teufelsbrücke, während das Wasser unterhalb der Schöllenschlucht rumort. Wer es gerne ruhiger mag, denen empfiehlt sich ein Abstecher in der Kristallhöhle Pfaffensprung, der zweitgrössten Kristallhöhle der Schweiz. Die Route ist kostenpflichtig und man muss sich im Voraus anmelden.

Die Wanderung von Wassen UR nach Andermatt UR führt via Göschenen durch die Schöllenenschlucht und über die berühmte Teufelsbrücke.

Distanz: 10 Kilometer

Dauer: 3 Stunden 15 Minuten

Höhenmeter: ↑ 680 Meter, ↓ 160 Meter

Schwierigkeit: Leicht

Aletsch Arena–Bettmerhorn

Die Tour im Wallis führt vorbei am Unesco-Welterbe und dem grössten Alpengletscher: dem Grossen Aletschgletscher. Der 20 Kilometer lange Eisgigant wird nicht nur kleinen Wanderbegeisterten imponieren. Nicht umsonst wurde die Region 2001 in die Liga der schönsten Landschaften aufgenommen.

Bei der Wanderung «Aletsch Arena–Bettmerhorn» hat man den Grossen Aletsch Gletscher stets im Blickfeld. Der eisige Gigant wird mit seiner Naturschönheit nicht nur kleine Wanderfans beeindrucken.

Distanz: 15,1 Kilometer

Dauer: 5 Stunden 30 Minuten

Höhenmeter: ↑ 185 Meter, ↓ 900 Meter

Schwierigkeit: Mittel

Hochalp

Mit dieser Wanderung sind wir unterwegs im Appenzellerland, genauer genommen in Urnäsch AR. Die jüngere Wanderbegleitung wird die Fahrt am Anfang mit dem Postauto von Urnäsch nach Urnäsch Rossfall an Klassenausflüge erinnern. Kribbeln im Bauch ist daher vorprogrammiert. Die Tour ist reich an Bilderbuchpanoramen auf die Appenzeller Alpen und bietet kulinarische Highlights mit regionalen Spezialitäten.

Die Wanderung zur Hochalp in Appenzell Ausserrhoden bietet Ausblicke auf die Appenzeller Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Die kulinarischen Highlights der Region sollte man ebenfalls nicht verpassen.

Distanz: 11,5 Kilometer

Dauer: 4 Stunden

Höhenmeter: ↑ 621 Meter, ↓ 727 Meter

Schwierigkeit: Mittel

