Die kommenden warmen Tage locken den einen oder die andere raus in die Natur. Bei diesen vier Wanderwegen musst du dich nicht zwischen Wandern und Baden entscheiden.

Im Sommer sehnen sich der eine oder die andere nach einer kühlen Erfrischung. Doch beim Geniessen von Bergpanoramen muss man nicht zwingend auf einen erfrischenden Tauchgang verzichten. Diese vier atemberaubende Wanderwege der Wanderkampagne «26 Summits» von Blick und UBS bieten einen zusätzlichen Frischekick.

Alpenpanorama-Weg ZG

Die Wanderung «Alpenpanorama-Weg Etappe 9» in Zug bietet unterwegs viele Bademöglichkeiten inklusive Bergpanorama.

Die Schweiz wie aus dem Bilderbuch gibt es bei der Wanderung «Alpenpanorama-Weg Etappe 9» in Zug. Der Start in Unterägeri führt über die Lorze, vorbei an urchigen Bauernhäusern und endet im pulsierenden Stadtzentrum von Zug. Entlang der Seepromenade laden die naheliegenden Seebadis zu einer Abkühlung ein.

Lauenensee BE

Der Lauenensee in Bern liegt in einem Naturschutzgebiet, welches von unberührter Natur und Moorlandschaften geprägt ist.

Eine Rundwanderung, die beim malerischen Dorf Lauenen BE startet. Rustikale Chalets und eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert begeistern zu Beginn der Wanderung bereits nachhaltig. Vorbei an unberührter Landschaft und Moorgebieten imponiert der idyllische Lauenensee Badelustige mit seiner Bergseeidylle.

Rhein-Reben-Route SH

Die Wanderung der Rhein-Reben-Route führt vorbei am Badeplatz in Rüdlingen SH, der auch als Toscana von Schaffhausen bekannt ist.

Der Rhein ist eine beliebte Destination für die sogenannten «Böötler» im Sommer. Auch diejenigen, die zu Fuss unterwegs sind, wird diese Route begeistern. Der Start führt vom deutschen Jestetten zurück in die Schweiz. Entlang flacher Landschaft geht es weiter zum Badeplatz in Rüdligen SH, auch bekannt als Toscana Schaffhausens.

Nüenchamm GL

Die Aussicht vom Nüenchamm GL bietet eine prächtige Aussicht über den Zürichsee, die Linthebene und den Walensee. Beim Walensee lässt sich das Alpenpanorama am besten bei einem erfrischenden Schwimmgang verarbeiten.

Die Wanderung zum Nüenchamm GL führt zwar nicht an einem Bergsee vorbei. Den naheliegenden Walensee darf man trotzdem nicht verpassen. Die Aussicht auf den Walensee, die Linthebene und den Zürichsee muss zuerst mit einem stetig bergauf verlaufenden Weg verdient werden.

Bei der Rückkehr von der Wanderung lässt sich das soeben erlebte Bergpanorama am besten bei den verschiedenen Strandbädern rund um den See Revue passieren.

