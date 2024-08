Kinder, die durch Samenspende gezeugt wurden, haben in der Schweiz das Recht, ihren biologischen Vater kennenzulernen. Doch nicht jeder kann Spender werden. Was das für Interessenten und Familien bedeutet, erklärt der Facharzt Peter Fehr.

1/2 Für einen Samenspender gelten in der Schweiz hohe Auflagen – die OVA IVF Klinik hat aktuell 90-100 registrierte Spender.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Bei vielen Paaren, die Peter Fehr (66) an seinem Arbeitsplatz kennenlernt, liegt der Grund für den unerfüllten Kinderwunsch beim Samen. Der Facharzt für Fortpflanzungsmedizin arbeitet in einer von acht Kliniken in der Schweiz, die eine Behandlung mit Samenspende anbieten dürfen. Neben den beiden Standorten der OVA IVF Klinik in Zürich und dem Lindenhofspital in Bern sind in der Deutschschweiz nur noch das Universitätsspital Basel und Fertisuisse in Olten SO dazu berechtigt.

In seiner täglichen Arbeit betreut Fehr nicht nur Paare, sondern auch Spender. Gegenüber Blick erklärt er, was es braucht, um Spender zu werden, und welche Rechte und Pflichten damit in der Schweiz verbunden sind.