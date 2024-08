«Haha!», «Ätsch, bätsch»! Meist äussert sich Schadenfreude im Büroumfeld subtiler als auf dem Beispielbild dieser Frau, die hier wiehernd mit dem Finger auf jemanden zeigt.

Lachst du in dich hinein, wenn dein Chef von seinem Chef auf den Deckel kriegt, oder verspürst teuflische Freude, wenn du den Drängler hinter dir an der Ampel abhängst? In beiden Fällen bist du schadenfreudig, aber aus jeweils anderen Beweggründen. Diese lassen sich in drei Kategorien einteilen. Psychologin Lilian Suter (36) von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) plädiert für eine Vierte. Bei welcher erkennst du dich selbst am besten?