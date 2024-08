Ein vierbeiniger Freund macht das Leben viel schöner – so sehen es Menschen auf der ganzen Welt, die auf den Hund gekommen sind. Doch welche jährlichen Kosten erwarten einen dadurch in der Schweiz?

1/8 Als geliebtes Familienmitglied wird für den Hund jährlich viel Geld ausgegeben.

Sonja Zaleski-Körner

Ob als treuer Begleiter, Familien- oder zum Beispiel Wachhund: Hunde sind in der ganzen Welt beliebte Haustiere. Über eine halbe Million von ihnen leben in der Schweiz. Ob gross oder klein, mit Locken oder Kurzhaar, diese Tiere erobern mit ihrem Hundeblick die Herzen ihrer Halter.

Herzig, aber mit Arbeit verbunden Auch der Labrador gehört dazu Diese vier Hunde sind anspruchsvoller, als du denkst

Kein Wunder also, dass für den vierbeinigen Liebling gerne auch mal mehr ausgegeben wird. Wie viele Kosten hierzulande im Schnitt jährlich für die geliebten Haustiere anfallen, hat eine aktuelle Analyse der Dienstleistungsplattform ProntoPro ergeben. Oft ist einem als Hundehalter gar nicht bewusst, wie viel Geld man im Jahr für sein Haustier bezahlt.

5 Zahlen zu Hunden 523 627 Hunde waren Ende September 2020 in der Schweiz angemeldet.

Hunde waren Ende September 2020 in der Schweiz angemeldet. 63 272 Hunde sind im Kanton Bern angemeldet. So viele wie in keinem anderen Kanton.

sind im Kanton Bern angemeldet. So viele wie in keinem anderen Kanton. 6733 Hündinnen mit dem Namen Luna leben in der Schweiz. Der beliebteste Name bei den Rüden (total 3110) ist Rocky.

mit dem Namen Luna leben in der Schweiz. Der beliebteste Name bei den Rüden (total 3110) ist Rocky. 455 Hunde mehr leben seit Beginn des Jahres in der Schweiz

mehr leben seit Beginn des Jahres in der Schweiz 27 895 Chihuahuas leben in der Schweiz. Seit März 2016 sind sie die beliebtestes Rasse bei uns, gefolgt vom Labrador Retriever. Quelle: amicus.ch 523 627 Hunde waren Ende September 2020 in der Schweiz angemeldet.

Hunde waren Ende September 2020 in der Schweiz angemeldet. 63 272 Hunde sind im Kanton Bern angemeldet. So viele wie in keinem anderen Kanton.

sind im Kanton Bern angemeldet. So viele wie in keinem anderen Kanton. 6733 Hündinnen mit dem Namen Luna leben in der Schweiz. Der beliebteste Name bei den Rüden (total 3110) ist Rocky.

mit dem Namen Luna leben in der Schweiz. Der beliebteste Name bei den Rüden (total 3110) ist Rocky. 455 Hunde mehr leben seit Beginn des Jahres in der Schweiz

mehr leben seit Beginn des Jahres in der Schweiz 27 895 Chihuahuas leben in der Schweiz. Seit März 2016 sind sie die beliebtestes Rasse bei uns, gefolgt vom Labrador Retriever. Quelle: amicus.ch Mehr

Die Anschaffung und das erste «Hundejahr»

Im ersten Jahr fallen durch die Anschaffung des Hundes sowie diverses Zubehör wie Leine, Schlafplatz oder Spielzeug und den Besuch einer Hundeschule besonders viele Kosten an. Auch der Microchip, den jeder Hund in der Schweiz injiziert bekommen muss, sowie tierärztliche Untersuchungen und Impfungen kosten Geld.

Hinzu kommt die obligatorische Hundesteuer, die je nach Kanton zwischen 75 und 160 Franken kostet und natürlich die Futterkosten. Durchschnittlich geben Herr und Frau Schweizer so mindestens 2000 Franken im ersten Jahr für ihren neuen Hund aus.

Durchschnittliche Mindestkosten pro Jahr

Zum Glück ist nicht jedes Jahr so kostspielig wie das erste. Etwa 890 Franken fallen in der Schweiz jährlich mindestens pro Hund an. Monatlich sind dies circa 74 Franken, von denen der Grossteil, nämlich 65 Franken, für Futter aufgewendet wird.

Wird das Haustier krank, fallen natürlich höhere Kosten an: Ein durchschnittlicher Tierarztbesuch kostet laut der Analyse 45 Franken. Soll das Tier kastriert oder sterilisiert werden, oder steht eine andere Operation an, wird es für den Halter deutlich teurer. Wer möchte, kann seinen Hund auch bei einer Haustierversicherung anmelden, um sich vor eventuell hohen Kosten für verschiedene tierärztliche Eingriffe zu schützen.

Werbung

Die 10 beliebtesten Hunderassen der Schweiz Viele Hunderassen wie Dackel, Labrador oder Chihuahua begegnen einem im Stadtbild oder auf Spaziergängen im Grünen häufig. Doch welches sind die beliebtesten Hunderassen der Schweiz 2020? Getty Images Viele Hunderassen wie Dackel, Labrador oder Chihuahua begegnen einem im Stadtbild oder auf Spaziergängen im Grünen häufig. Doch welches sind die beliebtesten Hunderassen der Schweiz 2020? Hier lesen Sie weiter Mehr

Weitere Ausgaben für Hunde

Nur mit Hundefutter und Tierarztbesuchen ist es für viele Schweizer aber noch nicht getan: Der Vierbeiner geht mehrmals im Jahr zum Hundecoiffeur, erhält Trainerstunden und wird ab und an von einem Tiersitter betreut. Da kommt im Schnitt schnell eine beträchtliche Summe von rund 3200 Franken zusammen, die jährlich für das flauschige Familienmitglied ausgegeben werden. Insbesondere die Betreuung des Hundes ist dabei ein grosser Kostenfaktor. Selbst in der Corona-Krise, die viele finanziell belastet hat, sank die Nachfrage nach Dienstleistungen rund um den Hund nicht.

Die zunächst recht hoch erscheinende Summe, die viele Schweizer jährlich für ihre Hunde ausgeben, errechnet sich laut der Analyse wie folgt:

Grundkosten für Futter und Steuer: Durchschnittlich 890 Franken

Hundecoiffeurbesuche: Mindestens zweimal im Jahr für je 70 Franken = 140 Franken

Werbung

Training: Jährlich rund 400 Franken

Tierbetreuung: Durchschnittlich zwei Stunden pro Woche für 17 Franken pro Stunde = jährlich 1768 Franken

So entstehen die besten Hunde-Fotos Der Schweizer Fotograf Marco Schnyder (22) setzt seine Hündin Nala auf Instagram in Szene – mit grossem Erfolg. BLICK hat ihn nach den nützlichsten Tipps gefragt, wie man seinen Hund am besten fotografiert, und einige Gadgets zum Fotografieren von Haustieren getestet. Der Schweizer Fotograf Marco Schnyder (22) setzt seine Hündin Nala auf Instagram in Szene – mit grossem Erfolg. BLICK hat ihn nach den nützlichsten Tipps gefragt, wie man seinen Hund am besten fotografiert, und einige Gadgets zum Fotografieren von Haustieren getestet. Mehr lesen Mehr