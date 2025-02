Die ersten Zugvögel sind zurück. Im Februar kehren mit den Staren jeweils die ersten Vögel, die im Süden überwintert haben, in ihre Brutgebiete in der Schweiz zurück.

Am vergangenen Wochenende registrierte der Vogelzugradar der Schweizerischen Vogelwarte Sempach LU eine deutliche Zunahme der Flugbewegungen. Das Radargerät auf dem Dach der Vogelwarte zeichnet rund um die Uhr die Bewegungen der Vögel auf, die über die Gebäude ziehen.

<p>Die Stare kehren bereits im Februar in die Schweiz zurück. (Archivbild)</p> Foto: CYRIL ZINGARO

Zudem wurden an mehreren Orten in der Schweiz Starenschwärme mit mehreren Dutzend Vögeln gesichtet, wie Daten auf dem Ornithologie-Infoportal ornitho.ch zeigen.

Die Zugvögel richten sich für ihre Rückkehr nach einem klaren Zeitplan. So früh im Jahr sind vor allem Vögel auf dem Rückweg, die im Mittelmeerraum überwintert haben. Star und Bachstelze künden der Vogelwarte zufolge den Vorfrühling an, Mauersegler und Nachtigall kehren erst in den letzten Apriltagen zurück.