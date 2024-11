Knapp 621’000 Personen sehen «Volare» auf dem Bundesplatz

Fast 621'000 Personen haben sich in den vergangenen Wochen die Lichtshow «Volare» anlässlich des 14. Rendez-vous auf dem Bundesplatz angesehen. Das am Samstag beendete Programm des laufenden Jahres stand ganz im Zeichen der Vögel der Schweiz.

Das am Samstag beendete Programm "Volare" anlässlich des 14. Rendez-vous Bundesplatz stand ganz im Zeichen der Vögel der Schweiz. Foto: ANTHONY ANEX

Mit der Zuschauerresonanz zeigten sich die Veranstaltenden denn auch ausserordentlich zufrieden: «Das diesjährige Programm hat die Menschen aus allen Altersgruppen ganz besonders mitgerissen. Viele haben uns für das tolle Spektakel gedankt und wir konnten wieder an den Erfolg der Jahre vor 2020 anknüpfen», wird Veranstalterin Brigitte Roux in der Mitteilung vom Sonntag zitiert.

Ob Schwalbeneltern bei der Fütterung, ein Eisvogel, der einen Vogelchor dirigiert oder ein Steinadler im Gleitflug am Matterhorn: Fünf Wochen lang erstrahlte die Parlamentsfassade dreimal pro Abend in den kräftigen Farben der Natur - begleitet von fröhlichem Zwitschern und beschwingender Musik. Eine der Lieblingsszenen des Publikums seien «der herzerwärmende Balztanz der Kraniche zu den Klängen von Edith Piafs 'Non, je ne regrette rien'» gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Neben der Vogelwarte Sempach finanzierten unter anderem die Stiftung Vinetum, die Stadt Bern, das Migros Kulturprozent, Migros Aare, die Burgergemeinde Bern, Energie Wasser Bern und der Kulturförderfonds der Berner Kantonalbank die Lichtshow. Im kommenden Jahr ist das 15. Rendez-vous Bundesplatz laut den Veranstaltenden für die Wochen zwischen dem 18. Oktober und dem 22. November geplant.