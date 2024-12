Ältester bekannter Wildvogel legt mit 74 Jahren noch ein Ei

Albatrosdame Wisdom legte in ihrem Leben geschätzt schon über 50 Eier. (Archivbild) Foto: ANONYMOUS

Die Vogeldame mit dem Namen Wisdom (Weisheit) habe mit ihrem Langzeitpartner über Jahrzehnte Nachwuchs ausgebrütet und in ihrem Leben geschätzt mehr als 50 Eier gelegt, hiess es in einem Beitrag des United States Fish and Wildlife Service im Onlinedienst Facebook.

Die Laysanalbatrosse, zu denen Wisdom gehört, gelten als monogam lebend. Wisdom ist einer von Millionen der riesigen Seevögel, die jedes Jahr zum Nisten zum Midway-Atoll kommen.

Wisdoms Partner sei aber seit Jahren nicht mehr gesehen worden und Wisdom habe kürzlich begonnen, mit anderen Männchen zu flirten, hiess es weiter. In diesem Jahr habe sie ein Ei gelegt und ihr neuer Partner helfe ihr, es auszubrüten, erklärten die Wildtierexperten. Dazu wurden Fotos und Videos von den beiden Vögeln auf Facebook veröffentlicht.

Wisdom wurde dem Beitrag zufolge beringt, als sie 1956 ihr erstes Ei in dem Wildgebiet legte. Damals muss sie mindestens fünf Jahre alt gewesen sei, da Laysanalbatrosse erst zu diesem Zeitpunkt geschlechtsreif werden. Nach dieser Zählung wird sie Ende des Monats mindestens 74 Jahre alt und ist der älteste bekannte Vogel der Welt.