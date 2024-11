Um Laichgebiete zu schützen Kanton Bern will bis zu 100 Kormorane abschiessen

Um die Aeschenlaichgebiete bei der Schadau in Thun zu schützen, will der Kanton Bern in den nächsten Jahren bis zu 100 Kormorane abschiessen. Das hat er im Amtsblatt des Kantons Bern mitgeteilt.