Viele denken, dass Katzen am meisten die Person mögen, die sie füttert. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Hier gehts zu erstaunlichen Fakten über das Denken unserer geliebten Samtpfoten:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katzen wählen ihre Lieblingsmenschen nach Sicherheit, Ruhe und Vertrauen aus

Nicht Futter, sondern respektvolle Nähe ist für Katzen entscheidend

Langsames Blinzeln zeigt Vertrauen: Zeichen von Zuneigung der Katze War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Gleich mal zu Anfang gesagt: Die Zuneigung von Katzen gewinnen meist die Menschen, bei denen sie sich sicher, ruhig und entspannt fühlen. Katzen gelten als geheimnisvolle Haustiere – kein Wunder, dass viele sich fragen, ob auch sie eine Lieblingsperson haben. Die Antwort: sehr oft ja.

Nicht das Futter ist entscheidend

Eine Katze wählt ihren Lieblingsmenschen nicht wie ein Hund. Lautes Rufen, ständige Aufmerksamkeit oder aufdringliches Verhalten sind nicht ausschlaggebend. Wichtiger ist, dass die Person ihre Grenzen respektiert und ihrem eigenen Rhythmus folgt.

Futter spielt zwar eine Rolle, ist aber nicht der Hauptgrund, warum eine Katze jemanden besonders mag. Entscheidend sind Sicherheit, ein sanfter Umgang und eine verlässliche Routine.

Katzen lieben Vorhersehbarkeit

Sie fühlen sich wohl bei Menschen, die ruhig auf sie zugehen, sie nicht drängen und erkennen, wann sie Nähe wollen – und wann sie lieber allein sind. Deshalb ist es oft die ruhigste Person im Haushalt, die zur Lieblingsperson wird, nicht unbedingt die, die am meisten füttert.

Vertrauen wächst langsam

Für Katzen ist Vertrauen die Basis jeder Bindung. Sie achten genau auf Tonfall, Bewegungen, Verhalten und Ausstrahlung. Wer grob, laut oder aufdringlich ist, wird meist gemieden. Geduldige und konsequente Menschen gewinnen schneller ihre Zuneigung.

So zeigt dir deine Katze, dass du ihre Lieblingsperson bist:

Sie folgt dir durch die Wohnung.

Sie sucht beim Sitzen oder Schlafen deine Nähe.

Sie streicht mit dem Kopf an deinen Beinen oder Händen.

Sie schaut dich mit langsamem Blinzeln an – ein Zeichen von Vertrauen.

Manche Katzen bringen ihrer Lieblingsperson auch Spielzeug, suchen gezielt ihre Aufmerksamkeit oder kommen zu ihr, wenn sie unsicher oder gestresst sind.

Nicht Autorität, sondern Sicherheit zählt

Eine Katze sucht keinen «Chef». Sie wählt die Person, bei der sie sich am sichersten fühlt – oft jemand, der ihr Raum lässt, ihren Rückzug respektiert und präsent ist, ohne Druck auszuüben.

Kleine Dinge machen den Unterschied

Zuneigung entsteht nicht über Nacht, sondern durch alltägliche Kleinigkeiten: ruhige Stimmen, sanfte Berührungen, gemeinsame Routinen und Respekt für ihren Raum. Wenn deine Katze sich bei dir völlig entspannen kann, stehen die Chancen gut, dass genau du ihr Lieblingsmensch bist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.