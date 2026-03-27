Viele Hundebesitzer kennen die Situation: Du bist gerade beschäftigt – und plötzlich legt dein Hund dir sanft die Pfote auf den Arm oder das Bein. Süss? Ja. Aber auch eine klare Botschaft.

Dein Hund gibt die Pfote: Was das wirklich bedeutet

Dein Hund gibt die Pfote: Was das wirklich bedeutet

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunde kommunizieren mit Pfotengeste, zeigen Zuneigung oder Stress

Pfötchengeben oft erlernt, verstärkt durch Belohnungen

Experten raten zu klaren Grenzen, um Gewohnheiten zu vermeiden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Hinter der Geste des Pfotengebens steckt meist mehr, als man denkt. Hunde nutzen sie gezielt, um mit uns zu kommunizieren – und manchmal kann sie sogar ein Hinweis auf Stress sein.

Hunde drücken damit Gefühle aus

Experten sind sich einig: Hunde nehmen unsere Emotionen sehr genau wahr. Wenn dein Hund dir die Pfote auflegt, während du ihn streichelst oder mit ihm kuschelst, ist das oft eine Art «Antwort». Er zeigt dir Zuneigung – fast so, als würde er sagen, dass er dich gerne mag. Manche Hunde reagieren auch auf deine Stimmung. Bist du traurig oder gestresst, kann die Pfote ein Versuch sein, dich zu trösten. Umgekehrt kann sie aber auch zeigen, dass dein Hund selbst unsicher ist.

Er hat es gelernt

Viele Hunde setzen die Pfote ganz bewusst ein – weil sie es so gelernt haben. Wer seinem Hund „Pfötchen geben“ beigebracht und dafür Belohnungen verteilt hat, verstärkt dieses Verhalten automatisch. Einige Hunde wiederholen es dann auch ohne Kommando, um Aufmerksamkeit oder ein Leckerli zu bekommen.

Dein Hund will etwas

Oft ist die Botschaft ganz einfach: Dein Hund möchte etwas von dir.

Typische Gründe:

Er will spielen

Er hat Hunger oder möchte ein Leckerli

Er möchte gestreichelt werden

Er will nach draussen oder spazieren gehen

Manche Hunde sind dabei besonders hartnäckig und stupsen immer wieder mit der Pfote nach, bis du reagierst.

Der Kontext ist entscheidend

Um deinen Hund richtig zu verstehen, solltest du immer die gesamte Situation anschauen.

Steht die Fütterungszeit bevor? Dann hat er vermutlich Hunger.

Ist es laut oder ungewohnt? Dann könnte er nervös sein.

Körpersprache, Umgebung und Verhalten zusammen geben dir die beste Antwort darauf, was dein Hund gerade braucht.

Wann du genauer hinschauen solltest

Grundsätzlich ist das Pfötchengeben harmlos. Trotzdem gibt es Situationen, in denen du aufmerksam werden solltest:

Wenn dein Hund die Pfote ständig und bei allen Menschen einsetzt

Wenn er dabei gestresst oder angespannt wirkt

Wenn er gelernt hat, dass er immer eine Belohnung bekommt

So gehst du damit um

Auch wenn die Geste herzig ist: Zu viel davon kann schnell zur Angewohnheit werden. Experten raten, klare Grenzen zu setzen und deinen Hund gezielt umzulenken – etwa durch Ruhetraining oder feste Regeln für Aufmerksamkeit.

Hundepfoten sagen viel

Die Pfote ist für Hunde ein wichtiges Kommunikationsmittel. Mal steckt Zuneigung dahinter, mal ein konkreter Wunsch – und manchmal auch Unsicherheit. Wenn du genau hinschaust, verstehst du deinen Hund besser – und kannst noch besser auf ihn eingehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.