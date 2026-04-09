DE
FR
Abonnieren

Hund richtig umarmen
Darum ist Kuscheln nicht immer gut für deinen Hund

Viele Hundebesitzer umarmen ihre Vierbeiner instinktiv und behandeln sie wie Familienmitglieder. Für Menschen ist Kuscheln ein Zeichen von Liebe und Schutz – Hunde interpretieren diese Geste jedoch oft anders.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Für Menschen ist Kuscheln ein Zeichen von Liebe und Schutz – Hunde interpretieren diese Geste jedoch oft anders.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hunde empfinden Umarmungen oft als stressig und unangenehm
  • Tierärzte erkennen Stresssignale wie Kopf wegdrehen oder Zunge zeigen
  • Trainer empfehlen «umgekehrtes Kuscheln» für eine stressfreie Bindung
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Viele Hundebesitzer umarmen ihre Tiere instinktiv und behandeln sie wie Familienmitglieder. Für Menschen ist Kuscheln ein Symbol von Liebe und Schutz – für Hunde kann es jedoch völlig anders wirken.

Hundetrainer betonen jedoch: Umarmungen auf «menschliche Art» sind eine der häufigsten Fehlerquellen im Umgang mit Hunden, da Hunde eine andere Körpersprache nutzen.

Warum Hunde Umarmungen oft stressig finden

Hunde kommunizieren vor allem über ihren Körper. Was wir als Zuneigung empfinden, kann für sie unangenehm oder sogar stressig sein. Besonders frontal und langanhaltend umarmt zu werden, kann Druck erzeugen.

Tierärzte weisen ebenfalls darauf hin, dass Hunde Zeichen von Unbehagen zeigen, etwa:

  • Zunge herausstrecken.
  • Kopf wegdrehen.

Solche Reaktionen sind kein «Ungehorsam», sondern ihre Art zu signalisieren: «Mir ist das unangenehm» oder «Ich will mich beruhigen».

Mehr zum Thema Hunde
Solothurner Parlament will Hundegesetz in einem Punkt verschärfen
Kantonsrat SO
Solothurner Parlament will Hundegesetz verschärfen
Jetzt reicht es den Hundehaltern in Oberägeri ZG
Knallhart-Verbot durchgesetzt
Jetzt reicht es den Hundehaltern in Oberägeri ZG
Schwyzer Regierung will obligatorische Hundeerziehungskurse
Leinepflicht lockern
Schwyzer Regierung will Hundegesetz anpassen
Vier Rottweiler im Kanton Zürich beschlagnahmt
Wegen fehlender Bewilligung
Vier Rottweiler im Kanton Zürich beschlagnahmt
«Nur ein Hund an kurzer Leine ist wirklich sicher»
Community
Leser zur Leinenpflicht
«Nur ein Hund an kurzer Leine ist wirklich sicher»

«Umgekehrtes Kuscheln»: Eine bessere Methode

Trainer empfehlen das sogenannte «umgekehrte Kuscheln»:

  • Auf Augenhöhe des Hundes gehen, hinsetzen oder hinlegen.
  • Den Hund einladen, selbst zu kommen.
  • Der Hund entscheidet, wann und wie er Nähe sucht.

So respektierst du die natürliche Kommunikation des Hundes, er fühlt sich sicher, und die Bindung bleibt liebevoll und eng.

Du siehst: Kuscheln ist nicht immer gut für deine Fellnase. Indem du die Nähe dem Hund überlässt, reduzierst du Stress, stärkst Vertrauen und hältst die Beziehung liebevoll. Gerade bei sensiblen oder unsicheren Hunden kann diese Methode einen grossen Unterschied machen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen