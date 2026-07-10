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Hai will Delfin-Futter klauen
Spektakuläre Verfolgungsjagd vor Australien

Eine Drohne filmt spektakuläre Szenen vor der australischen Küste. Ein Hai macht Jagd auf einen Delfin, um ihm die Beute abzuluchsen. Ob ihm das gelingt?
Publiziert: 06:05 Uhr
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