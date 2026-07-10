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Tiere & Natur
Drohne filmt Hai-Delfin-Jagd vor Australiens Küste
Hai will Delfin-Futter klauen
Spektakuläre Verfolgungsjagd vor Australien
Eine Drohne filmt spektakuläre Szenen vor der australischen Küste. Ein Hai macht Jagd auf einen Delfin, um ihm die Beute abzuluchsen. Ob ihm das gelingt?
Publiziert: 06:05 Uhr
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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