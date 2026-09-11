Hunde nehmen ihre Umgebung viel genauer wahr als wir. Versteckt sich dein Vierbeiner plötzlich, wird unruhig oder bellt ohne erkennbaren Grund, kann das einen Grund haben. Doch nicht immer steckt eine Gefahr dahinter.

Hunde merken oft mehr als wir: Diese Signale sind wichtig

Hunde merken oft mehr als wir: Diese Signale sind wichtig

Blick Lifestyle

Manchmal wirkt es, als würde ein Hund etwas wissen, bevor wir überhaupt merken, dass etwas nicht stimmt. Er wird plötzlich nervös, versteckt sich oder starrt scheinbar grundlos in eine bestimmte Richtung. Einen wissenschaftlich belegten «sechsten Sinn» haben Hunde allerdings nicht. Ihre normalen Sinne sind uns Menschen aber in vielen Bereichen deutlich überlegen.

Hunde können unter anderem wesentlich besser riechen und höhere Frequenzen hören als wir. Dadurch können sie Geräusche, Gerüche oder andere Veränderungen in ihrer Umgebung wahrnehmen, die uns entgehen. Bei aufziehenden Gewittern können sie beispielsweise entfernten Donner oder Veränderungen in der Atmosphäre früher registrieren.

Er versteckt sich plötzlich

Verkriecht sich dein Hund unter dem Tisch, zieht sich in eine Ecke zurück oder sucht plötzlich deine Nähe, kann das auf Angst oder Stress hindeuten. Besonders bei Gewitter, Feuerwerk oder anderen lauten Geräuschen zeigen viele Hunde solche Reaktionen. Verstecken, Fluchtversuche, Unruhe oder geduckte Körperhaltung gehören zu den typischen Anzeichen von Angst.

Er wird plötzlich rastlos

Läuft dein Hund ständig hin und her, hechelt, winselt oder findet keinen Platz zum Hinlegen, solltest du genauer hinschauen. Solches Verhalten kann durch Angst ausgelöst werden. Möglich sind etwa ungewohnte Geräusche, Veränderungen in der Umgebung oder eine Situation, die der Hund als bedrohlich empfindet. Gerade bei Gewittern kann es passieren, dass ein Hund bereits unruhig wird, bevor wir überhaupt den ersten Donner hören.

Er bellt ohne erkennbaren Grund

Für uns ist manchmal nichts zu sehen oder zu hören, trotzdem schlägt der Hund plötzlich an. Das bedeutet nicht automatisch, dass er eine Gefahr «vorhersieht». Sein Gehör und sein Geruchssinn ermöglichen ihm jedoch, Reize wahrzunehmen, die wir nicht bemerken. Ein Geräusch in der Ferne, ein fremder Geruch oder eine Bewegung ausserhalb unseres Blickfelds kann deshalb schon reichen, um seine Aufmerksamkeit zu wecken.

Er zittert oder winselt

Zittern, Winseln, Hecheln oder starkes Anhänglichsein können ebenfalls Zeichen von Angst oder Stress sein. Besonders häufig treten solche Reaktionen bei Gewitter oder anderen lauten Geräuschen auf. Manche Hunde reagieren bereits auf die ersten Anzeichen eines solchen Ereignisses. Wichtig ist dabei: Ein Hund, der sich ungewöhnlich verhält, muss nicht zwingend eine äussere Gefahr wahrnehmen.

Nicht jede Veränderung bedeutet Gefahr

Das ist der wichtigste Punkt. Verändertes Verhalten ist kein zuverlässiges Warnsystem für eine bevorstehende Katastrophe. Wenn sich ein Hund plötzlich anders verhält, können auch Stress, Angst oder eine Veränderung im Alltag dahinterstecken. Bei einer unerwarteten und anhaltenden Verhaltensänderung kommen zudem gesundheitliche Ursachen infrage. Schmerzen, Erkrankungen oder nachlassendes Seh- und Hörvermögen können das Verhalten eines Hundes verändern.

Gerade wenn ein normalerweise ausgeglichener Hund plötzlich sehr unruhig wird, sich zurückzieht oder empfindlich auf Berührungen reagiert, sollte man deshalb nicht einfach an einen «sechsten Sinn» denken.

Was du jetzt tun solltest

Bleibt dein Hund bei einem Gewitter oder einem anderen Reiz ängstlich, solltest du selbst möglichst ruhig bleiben. Ein geschützter, ruhiger Rückzugsort kann helfen. Auch Hintergrundgeräusche wie Musik oder sogenanntes White Noise können bei Geräuschangst die Wahrnehmung der Auslöser reduzieren.

Wichtig: Angst sollte nicht bestraft werden. Das kann die Reaktion zusätzlich verstärken. Zeigt dein Hund dagegen plötzlich und ohne erkennbaren Auslöser ein ungewöhnliches Verhalten oder hält die Veränderung an, ist ein Check beim Tierarzt sinnvoll. Besonders bei älteren Hunden können Schmerzen oder gesundheitliche Probleme hinter einer Verhaltensänderung stecken.

Dein Hund merkt oft mehr als du

Dass Hunde manchmal reagieren, bevor wir überhaupt etwas bemerken, ist also nicht unbedingt mystisch. Ihre Sinne ermöglichen ihnen schlicht einen anderen Blick auf ihre Umgebung. Dein Hund kann tatsächlich etwas wahrnehmen, das dir entgeht. Ob dahinter ein Gewitter, ein ungewohntes Geräusch, Angst oder ein gesundheitliches Problem steckt, lässt sich aber erst im Zusammenhang mit seinem Verhalten beurteilen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.