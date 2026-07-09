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Lästige Mitbewohner
So wird man Fruchtfliegen schnell wieder los

Die Fruchtfliegen sind wieder unterwegs. Sie schwirren durch die Küche, umlagern den Früchtekorb und vermehren sich schnell zu einer regelrechten Plage. Mit diesen Tipps kann man die lästigen Insekten loswerden.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Fruchtfliegen stürzen sich auf alles, was nicht sofort abgedeckt und im Kühlschrank versorgt wird.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fruchtfliegen sind besonders an warmen Tagen lästig
  • Essig und Spülmittel als effektive Fruchtfliegen-Falle
  • Regelmässige Müllentsorgung verhindert Fruchtfliegenbefall
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Blick Lifestyle

Fruchtfliegen sind richtig nervig. Vor allem im Sommer schwirren sie um Früchte herum und nehmen den Mülleimer in Beschlag. Sie vermehren sich sehr schnell. Das bedeutet: Man muss eine schnelle und effektive Lösung finden.

1

Essig als Wunderwaffe

Wasser mit Spülmittel und Essig in einer Schale vermischen. Diesem Geruch können sie nicht widerstehen. Gierig fliegen sie zur Mischung und versuchen ranzukommen. Durch das Spülmittel verliert das Wasser seine Oberflächenspannung und die Fruchtfliegen gehen bei dem Kontakt mit dem «Cocktail» unter.

2

Mit Rotwein

Rotwein in ein Glas einschenken und mit Frischhaltefolie bedecken. Mit einem Gummi fixieren, damit die Folie gespannt bleibt. Mit einem Holzstab in der Folie Löcher machen. Durch diese Öffnungen gelangen die Fliegen zwar ins Glas rein, aber nicht mehr heraus.

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3

Fruchtfliegen lebend einfangen

Einfach eine Bananenschale in Plastiktüte legen und die Tüte öffnen. Die Viecher werden in die Falle fliegen. Am nächsten Tag kann man die Tüte nach draussen stellen und die Fliegen frei lassen. 

4

Der Föhn als Jagdwaffe

Diese Methode ist nicht so sanft, aber äusserst effektiv. Den Föhn anschalten und ganz in die Nähe der Fruchtfliegen halten. Mit der Rückseite auf die Fruchtfliegen halten: Die Ventilatoren saugen die Viecher an und verbrennen sie.

5

Regelmässig den Müll entsorgen

Der Mülleimer ist ein richtiges Paradies für Fruchtfliegen, vor allem im Sommer. Daher sollte man den Müll, vor allem wenn Obstreste drin sind, so schnell wie möglich entsorgen.

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