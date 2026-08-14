Waist-Trainer im Check – So gefährlich sind sie wirklich

Der Skims-Waist-Trainer von Kim Kardashian gehört längst zum festen Sortiment und ist auf Social Media omnipräsent. Wir sind der Frage nachgegangen, ob und wie schädlich es ist, einen zu tragen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kim Kardashians Skims-Waist-Trainer bleibt ein Verkaufsschlager seit dem Launch 2019

Ärzte warnen: Risiken wie eingeklemmte Nerven, Rippenbrüche und Verdauungsprobleme

Social Media zeigt Tausende Vorher-Nachher-Videos, doch Effekt ist nur temporär

Valeska Jansen

Ob TikTok, Instagram oder der eigene Kleiderschrank: Der Waist-Trainer von Skims, Kim Kardashians Shapewear-Marke, ist längst kein kurzfristiger Hype mehr, sondern ein fester Bestandteil des Sortiments. Seit dem Launch der Marke im Jahr 2019 gehört das figurformende Teil zu den meistdiskutierten Produkten überhaupt – auf Social Media kursieren unzählige Vorher-Nachher-Videos, die eine sofort schmalere Taille versprechen. Der Ansturm auf das Stück ist bis heute ungebrochen.

Warnung von Ärzten

Vermarktet werden Waist-Trainer damit, dass sie schnell und einfach eine Wespentaille zaubern. Mediziner:innen raten von diesem Versprechen ab: Die Taillen-Quetscher verbrennen weder Fett, noch helfen sie dabei, dieses zu verlieren. Der sichtbare «Erfolg» verschwindet, sobald man das Teil auszieht. Ganz zu schweigen von den möglichen gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen.

Eingeklemmte Nerven

In unserer Bauchhöhle befinden sich Magen, Leber, Rückgrat, Nieren und zahlreiche Muskeln – jedes Organ hat seine Funktion und braucht seinen Platz. Drückt von aussen ein Waist-Trainer alles zusammen, können Verdauungsstörungen oder Sodbrennen die Folge sein. Das sind vergleichsweise noch harmlose Nebenwirkungen: Ein zu enger oder zu lange getragener Waist-Trainer kann sogar Rippen anknacksen oder Nerven einklemmen. Ärztinnen und Ärzte raten deshalb explizit von einem Dauereinsatz oder dem Tragen beim Sport ab, da dabei zusätzlicher Druck auf Organe und Atmung entsteht.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Geschickte Täuschung

Kim Kardashian selbst trägt figurformende Korsett-Oberteile schon seit vielen Jahren, gelegentlich auch beim Sport. Umso wichtiger ist der Hinweis: Ihre Sanduhr-Form kommt nicht bloss vom Tragen eines Shapewear-Teils. Sie trainiert regelmässig mit persönlicher Unterstützung und achtet auf ihre Ernährung – ein Lebensstil, der für die meisten Menschen weder realistisch noch notwendig ist, um sich wohlzufühlen. Wer sich von Social-Media-Bildern unter Druck gesetzt fühlt, sollte sich bewusst machen: Ein Waist-Trainer verändert die Silhouette nur vorübergehend und um den Preis potenzieller gesundheitlicher Risiken. Lasst euch davon nicht manipulieren.