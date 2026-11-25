Wird man ohne dicke Winterjacke und Mütze schneller krank? Nicht ganz. Experten räumen mit dem bekanntesten Winter-Mythos auf.

Darum gehts Erkältungen werden durch Viren ausgelöst, nicht durch Kälte allein oder fehlende Winterkleidung

Kälte verengt Blutgefässe in der Nase, wodurch weniger Abwehrzellen die Schleimhäute erreichen

In Innenräumen fördern enger Kontakt und trockene Heizungsluft die Übertragung von Erkältungsviren

Janine Enderli Redaktorin News

«Zieh eine Mütze an, sonst erkältest du dich!» Ein Satz, den viele von uns in unserer Kindheit gehört haben. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter? Laut der modernen Medizin: wenig. Die eigentlichen Schuldigen für Husten, Schnupfen und Fieber sind nämlich Viren – nicht die Kälte allein. Doch bevor du die Winterjacke im Schrank lässt, solltest du weiterlesen. Denn auch wenn frostige Temperaturen keine Krankheit auslösen, schaffen sie perfekte Bedingungen für Virenangriffe.

Die Wissenschaft hat spannende Erkenntnisse über die Verbindung zwischen Kälte und Infektionen gewonnen. Kälte kann die lokale Immunabwehr der Nasenschleimhaut beeinträchtigen.

Wie Kälte die Nase beeinflusst

Die Folge? Viren wie Rhinoviren haben leichtes Spiel, sich in den geschwächten Schleimhäuten festzusetzen und zu vermehren.

Rhinoviren können sich bei Temperaturen von etwa 33 bis 35 Grad besser vermehren als bei der Körperkerntemperatur von 37 Grad. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die antivirale Immunantwort der Schleimhautzellen bei niedrigeren Temperaturen weniger effektiv ist.

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Im Vergleich zur normalen Körpertemperatur von 37 Grad vermehren sich die Viren in der kühleren Umgebung der Nasenschleimhaut deutlich schneller. Kein Wunder also, dass in den Wintermonaten die Wartezimmer der Arztpraxen überfüllt sind.

Warum man im Winter häufiger krank wird

Doch nicht nur die Kälte draussen spielt eine Rolle, sondern auch die Bedingungen in geschlossenen Räumen. In der kalten Jahreszeit verbringen die meisten Menschen mehr Zeit drinnen – in Bussen, Büros oder Einkaufszentren. Hier treffen viele Personen auf engem Raum zusammen, was die Übertragung von Viren begünstigt.

Dazu kommt die trockene Heizungsluft, die unsere Schleimhäute austrocknet und anfälliger für Infektionen macht. Trockene Raumluft kann die natürlichen Schutzmechanismen der Atemwegsschleimhäute beeinträchtigen. Zudem beeinflusst die Luftfeuchtigkeit, wie sich infektiöse Aerosole verhalten und wie lange bestimmte Viren infektiös bleiben.

So beugst du einer Erkältung vor

Unsere Eltern lagen also nicht völlig daneben: Zwar macht uns Kälte nicht direkt krank, aber sie schwächt unsere erste Verteidigungslinie gegen Viren. Was können wir also tun, um gesund durch den Winter zu kommen?

Zieh dich warm an.

Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und vermeide eine übermässig trockene Raumluft. Das unterstützt die natürlichen Schutzfunktionen der Schleimhäute, verhindert aber nicht nachweislich eine Erkältung.

Regelmässiges Lüften.

Diese einfachen Massnahmen können dazu beitragen, das Risiko einer Infektion zu reduzieren und die natürlichen Schutzfunktionen der Atemwege zu unterstützen.

Fazit

Der Winter bringt nicht die Erkältungen, aber er kann Viren den Weg ebnen. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmassnahmen kannst du dein Immunsystem jedoch stärken, um gut durch den Winter zu kommen.

Dieser Artikel ist zuerst auf blic.rs erschienen. Das serbische Nachrichtenportal gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.