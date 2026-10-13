Von Insel zu Insel reisen, Meeresluft schnuppern und den Duft von frisch gebackenem Brot beschreiben: In Finnland gibt es einen ungewöhnlichen Job für Geruchssinn und Kreativität. Wer ausgewählt wird, erhält 2000 Euro brutto für nur fünf bis sieben Tage Arbeit.

2000 Euro für eine Woche: Bei diesem Traumjob dreht sich alles um Düfte

2000 Euro für eine Woche: Bei diesem Traumjob dreht sich alles um Düfte

Blick Lifestyle

Ein Job, bei dem nicht Zahlen, Termine oder Kundengespräche im Mittelpunkt stehen, sondern Düfte: Im finnischen Schärengebiet vor der Küste von Turku wird eine Person gesucht, die die Gerüche der Natur erkundet und ihre Eindrücke mit der Welt teilt.

Hinter der ungewöhnlichen Ausschreibung steht die Tourismusorganisation Visit Turku Archipelago. Sie möchte die Inselwelt im Südwesten Finnlands als besonders sinnliches Reiseziel präsentieren. Dafür soll eine Art offizielle Duftbotschafterin oder ein Duftbotschafter gefunden werden, die oder der die charakteristischen Gerüche der Region aufspürt und beschreibt.

2000 Euro für fünf bis sieben Tage

Die ausgewählte Person erhält für den Einsatz im Mai oder Juni 2027 eine Bruttovergütung von 2000 Euro. Der genaue Zeitraum wird später vereinbart. Zusätzlich ist eine gesetzliche Ferienentschädigung vorgesehen.

Auch die Anreise ins Schärengebiet und die Unterkunft werden vollständig übernommen. Der Job ist laut Ausschreibung ein bezahltes, zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis und kein unbezahlter Wettbewerb. Das Beste: du kannst dich noch bis zum 25. Oktober bewerben.

Von salziger Meeresluft bis zu frischem Brot

Der Arbeitsplatz liegt nicht in einem Büro, sondern zwischen Ostseeinseln, Kiefernwäldern, Saunen und kleinen Ortschaften. Gesucht wird jemand, der aufmerksam wahrnimmt, wie unterschiedlich die Landschaft und das Leben vor Ort riechen.

Dazu gehören beispielsweise salzige Meeresluft, Kiefernnadeln nach einem Regenschauer, der Rauch einer finnischen Sauna, frische Kräuter oder der Duft von gerade gebackenem Brot.

Die Aufgabe besteht allerdings nicht nur darin, diese Gerüche zu erkennen. Die Person soll ihre Eindrücke auch so beschreiben, dass andere Menschen Lust bekommen, die Region selbst zu entdecken.

Dafür müssen Fotos und Videos für soziale Medien und weitere Werbekanäle produziert werden. Am Ende des Einsatzes soll zudem ein Bericht über die entdeckten Düfte entstehen, der als Grundlage für einen besonderen Reiseführer durch die Geruchswelt des Schärengebiets dient.

Wer kann sich bewerben?

Eine Ausbildung in der Parfümbranche oder eine bestimmte berufliche Qualifikation ist nicht erforderlich. Viel wichtiger sind eine feine Nase, eine gute Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, Sinneseindrücke anschaulich zu vermitteln.

Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren, die im vorgesehenen Zeitraum verfügbar sind und selbstständig Fotos und Videos aufnehmen können. Dafür reicht laut Ausschreibung auch ein hochwertiges Smartphone.

Eine wichtige Voraussetzung gibt es allerdings: Interessierte müssen bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung und während des Einsatzes 2027 über das gesetzliche Recht verfügen, in Finnland zu arbeiten. Die Ausschreibung richtet sich damit auch an internationale Bewerberinnen und Bewerber, sofern sie diese Bedingung erfüllen.

So läuft die Bewerbung ab

Wer sich für den ungewöhnlichen Job interessiert, muss ein kurzes Video für Instagram oder TikTok aufnehmen. Darin stellt sich die Person zunächst vor. Anschliessend wählt sie einen Gegenstand ihrer Wahl aus, riecht daran und beschreibt möglichst anschaulich, welchen Duft sie wahrnimmt.

Das Video muss auf einem öffentlichen Profil veröffentlicht werden. Dabei sollen der Instagram-Account @saaristo_finland markiert und der Hashtag #SaaristoNoseJob verwendet werden. Zusätzlich ist ein Bewerbungsformular auf der offiziellen Website auszufüllen.

Hinter der Kampagne steht die Marketingagentur United Imaginations. Im Werbefilm zur Suche tritt der französische Schauspieler Lambert Wilson auf, der unter anderem aus der Filmreihe «Matrix» bekannt ist.

Ob die besondere Nase am Ende tatsächlich den Zuschlag erhält, bleibt abzuwarten. Fest steht: Wer gerne reist, die Natur mit allen Sinnen erlebt und seine Eindrücke kreativ vermitteln kann, findet hier eine ungewöhnliche Möglichkeit, Hobby und bezahlte Arbeit zu verbinden.

Die Ausschreibung ist aktuell online. Die Reisekosten und die Unterkunft werden übernommen. Die Bewerbung erfolgt mit einem Video auf Instagram oder TikTok und einem Onlineformular. Zu mehr Infos und dem Bewerbungsprozess gehts hier.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.