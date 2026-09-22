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Auftakt der Berufs-WM in Shanghai
Tanzende Roboter, eine Kuhglocke und olympisches Flair

42 Schweizer Gold-Hoffnungen messen sich bei den WorldSkills in Shanghai mit über 1400 Berufs-Champions aus aller Welt. Blick liefert dir im Liveticker die spannendsten News, Bilder und Stimmungseindrücke direkt aus der chinesischen Millionenmetropole.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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42 junge Berufstalente repräsentieren die Schweiz und das Schweizer Berufsbildungssystem an den WorldSkills 2026 in Shanghai. UBS engagiert sich auf den Plattformen von SwissSkills mit dem Ziel, die Exzellenz der Berufsbildung und Berufsausübung in der Schweiz langfristig zu stärken. Dazu gehört auch die Förderung der SwissSkills Berufsnationalmannschaft. Deren Mitglieder werden bei der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften unterstützt und demonstrieren die Stärke des Schweizer Berufsbildungssystems auf internationaler Bühne.

Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills.

42 junge Berufstalente repräsentieren die Schweiz und das Schweizer Berufsbildungssystem an den WorldSkills 2026 in Shanghai. UBS engagiert sich auf den Plattformen von SwissSkills mit dem Ziel, die Exzellenz der Berufsbildung und Berufsausübung in der Schweiz langfristig zu stärken. Dazu gehört auch die Förderung der SwissSkills Berufsnationalmannschaft. Deren Mitglieder werden bei der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften unterstützt und demonstrieren die Stärke des Schweizer Berufsbildungssystems auf internationaler Bühne.

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Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.

Kontakt: E-Mail an Brand Studio

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