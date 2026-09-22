UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills

42 junge Berufstalente repräsentieren die Schweiz und das Schweizer Berufsbildungssystem an den WorldSkills 2026 in Shanghai. UBS engagiert sich auf den Plattformen von SwissSkills mit dem Ziel, die Exzellenz der Berufsbildung und Berufsausübung in der Schweiz langfristig zu stärken. Dazu gehört auch die Förderung der SwissSkills Berufsnationalmannschaft. Deren Mitglieder werden bei der Vorbereitung auf internationale Meisterschaften unterstützt und demonstrieren die Stärke des Schweizer Berufsbildungssystems auf internationaler Bühne.

Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills.