Eine gute Beziehung zu den Arbeitskollegen erleichtert den Alltag im Büro enorm. Du bist dir nicht sicher, ob du bei den Gschpändli gut ankommst? So erkennst du, ob man dich auf der Arbeit mag oder nicht.

So erkennst du, ob deine Arbeitskollegen dich nicht mögen

So erkennst du, ob deine Arbeitskollegen dich nicht mögen

Lea Lozano

Mit den Arbeitskollegen verbringt man oft mehr Zeit als mit der eigenen Familie oder den Freunden. Man ist von morgens bis abends im Büro und wünscht sich eine angenehme Atmosphäre.

Doch nicht immer hat man es leicht beim Knüpfen von guten Beziehungen und Freundschaften am Arbeitsplatz. Wie du erkennst, ob deine Bürogschpändli dich womöglich nicht mögen, erfährst du hier. Die folgenden zehn Punkte könnten Anzeichen auf heimlichen Hass sein.

1 Kein Blickkontakt, kein Lächeln

Du kommst morgens ins Büro und erntest nur grimmige Mienen? Wenn dir nie zugelächelt und auch der Blickkontakt seitens deiner Mitarbeiter vermieden wird, ist das kein gutes Zeichen. Es kann aber auch sein, dass die Mitarbeiter einfach einen schlechten Tag haben.

2 Sie gehen dir aus dem Weg

Wenn du Lift fährst, nehmen die Arbeitskollegen lieber die Treppe. Kommt dir das bekannt vor? Hat man das Gefühl, die Mitarbeiter verschwinden immer, sobald man den Raum betritt, dann ist das ein deutliches Zeichen.

3 Sie verstummen, wenn du dazukommst

Du holst dir einen Kaffee in der Küche, wo ein Grüppchen deiner Kollegen steht und plaudert. Sobald du dich ihnen näherst, verstummen alle. Diese Situation könnte bedeuten, dass kurz zuvor über dich gesprochen wurde.

4 Sie lachen nie mit dir

Witze und Spässe lockern den zuweilen tristen Arbeitsalltag auf. Wenn du bei solchen Momenten nie miteinbezogen wirst und deine Kollegen dich nie mit Humor hochnehmen, kann das darauf hindeuten, dass du nicht gut ankommst.

5 Sie fragen nie nach dem Privatleben

Sobald du ein Thema aus dem Privatleben anschneidest, blocken deine Kollegen ab. Und auch du wirst umgekehrt nie nach Privatem gefragt. Das kann bedeuten, dass deine Gschpändli dir nicht vertrauen und daher nicht über Privates mit dir plaudern wollen. Enge Freundschaften werden so wohl keine entstehen.

6 Du wirst nie eingeladen

Deine Arbeitskollegen machen zum Mittagessen, zum Feierabenddrink oder gar in ihrer Freizeit ab, du bist aber nie eingeladen. Wenn es scheint, dass man dich nie dabei haben will, zeigt das womöglich, dass man dich nicht mag. Es kann aber auch sein, dass man einfach vergessen hat, dich zu fragen. Werde dann doch einfach mal selbst aktiv und frage nach.

7 Sie tun dir nur ungern einen Gefallen

Kurz auf das Telefon aufpassen oder einen Kaffee mitbringen – das tun deine Arbeitskollegen nie für dich. Einen Gefallen oder etwas Gutes kannst du von ihnen nicht erwarten.

8 Sie freuen sich nicht für dich

Du wirst befördert oder hast Lob erhalten? Kommen nie freundliche Worte oder positive Reaktionen, dann ist das ein bedenkliches Zeichen.

9 Sie sind immer nur kurz angebunden

Triffst du auf einen Arbeitskollegen, versucht dieser stets schnell, sich herauszureden. In tiefere Gespräche will er sich mit dir nicht begeben. Das klingt nicht gut.

10 Sie schreiben lieber E-Mails

Deine Mitarbeiter kontaktieren dich nur noch virtuell und versuchen, persönliche Treffen zu vermeiden. Vielleicht liegt noch ein kurzes Telefongespräch drin. Ein Tête-à-Tête gibt es aber nicht. Da läuft definitiv etwas falsch.