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Gefährliche Sommerzeit
Nach Zeitumstellung landen 6,5 Prozent mehr Personen im Notfall

Die Zeitumstellung hat einen grossen Einfluss auf die Notfallaufnahmen in Schweizer Spitälern. Laut einer neuen Analyse steigen die Eintritte nach der Sommerzeitumstellung um 6,5 Prozent, nach der Winterzeit um 3,5 Prozent. Besonders betroffen sind junge Menschen.
Publiziert: 16:21 Uhr
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Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Foto: KEYSTONE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zeitumstellungen beeinflussen Notfalleintritte in Schweizer Spitälern signifikant
  • Jüngere Menschen unter 65 Jahren sind stärker von Zeitwechsel betroffen
  • Notfalleintritte steigen nach Sommerzeitumstellung um 6,5 Prozent
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Janine Enderli und Keystone-SDA

Vor der Zeitumstellung im Frühling graut es vielen. Denn: Wir verlieren eine Stunde Schlaf. Zahlreiche Menschen spüren den Wechsel und müssen sich erst an die neue Zeit gewöhnen. Doch auch auf die Schweizer Spitäler haben Zeitumstellungen offenbar Einfluss. Am Tag nach der Umstellung auf die Winterzeit landen jeweils 3,5 Prozent mehr Patienten auf dem Notfall als üblicherweise, bei der Umstellung auf die Sommerzeit sogar 6,5 Prozent mehr. Das zeigt eine Analyse des Bundesamts für Statistik (BFS) für die Jahre 2011 bis 2023. 

Die Notfallaufnahmen haben an Tagen nach der Zeitumstellung besonders viel zu tun. (Archivbild)
Foto: PETER SCHNEIDER

Die beobachteten Abweichungen seien zwar nicht so gross, dass die Spitäler besondere Massnahmen ergreifen müssten, hiess es vom BFS. Dennoch sei die Tatsache, dass die Zeitumstellung eine signifikante Veränderung der Notfallaufnahmen bewirke, ein klares Zeichen dafür, dass der menschliche Organismus auf den Zeitwechsel reagiere.

Besonders Junge sind betroffen

Jüngere Menschen unter 65 Jahren sind dabei etwas stärker betroffen als ältere Personen. Nach der Umstellung auf die Sommerzeit werden laut BFS insbesondere mehr Menschen aufgrund von Kreislauf- und Atemwegserkrankungen notfallmässig aufgenommen. Die Anzahl an Patientinnen und Patienten, die wegen eines Unfalls auf dem Notfall landen, sinkt hingegen. Bei der Umstellung auf die Winterzeit beobachtete das BFS ebenfalls eine Abnahme bei Eintritten nach Unfällen. 

Zudem kommt es zu einer leichten zeitlichen Verschiebung der Notfalleintritte: Nach der Umstellung im Herbst tritt der Tageshöchstwert früher ein, nach der Umstellung im Frühling später. 

Kreislauf- und Atemwegserkrankungen

Im Schnitt werden laut dem BFS pro Tag durchschnittlich gut 1700 Personen in der Schweiz notfallmässig hospitalisiert. In den Wintermonaten sind Notfalleintritte häufiger, im Frühling seltener. An Arbeitstagen – und insbesondere an Montagen – werden rund 20 Prozent mehr Menschen notfallmässig aufgenommen als an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen.

In der Nacht auf den 25. Oktober 2026 wechseln wir dann erneut wieder auf die Winterzeit. 

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