Ob im aufgeheizten Büro, im Freien oder am Herd: Arbeiten bei Hitze ist Stress für den Körper. Diese fünf Tipps zeigen dir, wie du die Arbeitstage bei sommerlichen Temperaturen erträglich gestalten kannst.

So bleibst du auch bei Hitze produktiv

So bleibst du auch bei Hitze produktiv

1/10 Arbeiten bei Hitze ist Stress für den Körper. Foto: Keystone/DPA/JENS BÜTTNER

Bei Temperaturen von über 25 Grad ist das Arbeiten auf dem Bau, in der Werkshalle und im stickigen Büro oft schweisstreibend. Apotheker Dr. Volker Schmitt, Pressesprecher der Apotheker in Bayern, gibt deshalb fünf Tipps, wie jeder Arbeitnehmer die Arbeitstage bei sommerlichen Temperaturen erträglich gestalten kann.

1 Rechtzeitig und ausreichend trinken

Im Sommer steigt die Gefahr von Kreislaufbeschwerden durch unzureichende Flüssigkeitszufuhr. Apotheker Schmitt: «Durch Schwitzen verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern auch lebenswichtige Mineralstoffe. Wird beides nicht regelmässig ersetzt, nimmt die Leistungsfähigkeit ab und es kann zu Schwindelgefühl, Durchblutungsstörungen oder Muskelkrämpfen kommen.» Gerade bei körperlich anstrengender Arbeit ist es deshalb sehr wichtig, ausreichend zu trinken. Schmitt: «Eineinhalb bis zwei Liter sollte man täglich trinken und an heissen Tagen etwas mehr. Wasser, Saftschorle oder Kräuter- und Früchtetees sind ideale Durstlöscher. Auch wasserreiches Obst und Gemüse wie zum Beispiel Melonen, Tomaten und Gurken tragen dazubei, den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Limonaden und Cola-Getränke sind aufgrund ihres hohen Zucker- und Energiegehaltes zum Durstlöschen ungeeignet.»

2 Leichte, vitaminreiche Kost belastet den Kreislauf am wenigsten

Schwer verdauliche, fettreiche oder üppige Mahlzeiten liegen schwer im Magen. Apotheker Schmitt rät deshalb zu leichten Kohlenhydraten, viel Obst, Salat und frischem Gemüse: «Insbesondere im Sommer ist die Empfehlung für Ernährung – 'Fünf am Tag' – besonders einfach in die Tat umzusetzen.» Dahinter verbirgt sich die Regel, fünfmal am Tag frisches Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und anstelle von wenigen grossen und kalorienreichen Mahlzeiten lieber fünf kleinere über den ganzen Tag verteilt zu essen.

So ernährst du dich bei Hitze richtig Heisse Temperaturen machen manch einem zu schaffen. Der Körper läuft bei 30 Grad schlicht nicht auf Normalbetrieb. Folglich fühlt man sich auch nicht so leistungsfähig wie gewohnt. Um die schönste Jahreszeit dennoch geniessen zu können, sollte auf eine sommergerechte Ernährung geachtet werden. Heisse Temperaturen machen manch einem zu schaffen. Der Körper läuft bei 30 Grad schlicht nicht auf Normalbetrieb. Folglich fühlt man sich auch nicht so leistungsfähig wie gewohnt. Um die schönste Jahreszeit dennoch geniessen zu können, sollte auf eine sommergerechte Ernährung geachtet werden. Zum Artikel Mehr

3 Im Freien an Sonnenschutz denken

Personen, die im Freien arbeiten, brauchen besonders starken Schutz vor UV-Strahlung: Oft reicht selbst eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor allein nicht aus, um Hautschäden vorzubeugen. «Der beste Sonnenschutz ist die Kleidung», sagt Schmitt, «und der Kopf sollte mit einer Kappe oder einem Hut bedeckt sein.»

4 Kurze Erfrischung mit kaltem Wasser

«Für die schnelle Abkühlung zwischendurch kann man kaltes Wasser über die Innenseite der Handgelenke laufen lassen oder noch besser ein kaltes Unterarmbad nehmen», rät Apotheker Schmitt. «Durch den Kältereiz werden die Gefässe wenigstens für kurze Zeit enger – der Kreislauf wird wieder gestärkt.»

5 Medikamente richtig lagern und anwenden

Medikamente vertragen keine starke Hitze. «Wird ein Medikament falsch gelagert, kann es seine Wirkung verändern oder verlieren – auch wenn man das von aussen nicht sieht», sagt Schmitt. «Idealerweise werden die meisten Arzneimittel unter 25 Grad Celsius gelagert». Einige Medikamente – etwa Insuline – sind am besten im Kühlschrank aufgehoben. Vorsicht ist auch bei der Anwendung von Schmerzpflastern geboten: «Durch eine erhöhte Hauttemperatur werden die stark wirksamen schmerzstillenden Wirkstoffe schneller und leichter durch die Haut hindurch ins Blut aufgenommen. Patienten schützen die Hautstelle mit dem Schmerzpflaster am besten vor intensiver Sonnenbestrahlung und halten sich soweit möglich in kühlen Räumen auf», rät Apotheker Schmitt. (Quelle: Aponet)