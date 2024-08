Macht Wasser mit Kohlensäure dick?

Coca-Cola und Limonade sind nicht nur schlecht für die Zähne, sie machen auch dick. Das liegt vor allem an ihrem Zuckergehalt. So weit, so bekannt. Doch offenbar könnte noch ein weiterer Faktor ein Rolle spielen. Und dieser ist nicht nur in zuckerhaltigen Getränken zu finden: Die Kohlensäure.

