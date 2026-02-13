Der Valentinstag steht vor der Tür – und euch wird allein beim Gedanken daran schon ganz anders? Das muss nicht sein! Wir verraten, wie er zum besten Tag des Jahres wird.

Darum gehts Valentinstag als Single? Kein Problem

Hier kommen Tipps, wie der Tag allein so richtig schön wird

Self-Care wird am 14. Februar grossgeschrieben

Schweizer Illustrierte

Valentinstag – der eine Tag im Jahr, an dem Liebe, Zweisamkeit und herzförmiger Kommerz zelebriert werden, als gäbe es kein Morgen. Wann und wie sollte man sich auch sonst um Himmels willen gegenseitig zeigen, dass man sich von ganzem Herzen gern hat, wenn nicht ausgerechnet am 14. Februar, mitsamt überdimensionierten Blumensträussen, Pizzen in Herzform und allfälligen Heiratsanträgen. Wie? Das seht ihr anders? Dann präsentieren wir euch unseren Guide für den perfekten Nicht-Valentinstag.

10 Uhr: Frühstück – mit wem auch immer ihr mögt

Es ist egal, ob ihr eure beste Freundin, die Lieblingskollegin oder euren Hund ausführt: Den Tag zu einer angemessenen Uhrzeit mit feinem Essen zu beginnen, ist immer eine gute Idee. Dazu braucht es keine Herzchen-Deko und auch nicht besonders viel Liebe. Ausser vielleicht die für Gipfeli und Cappuccino. Die kann man sogar im Büro zelebrieren. Und: Falls ihr tatsächlich euren Vierbeiner mitnehmt, kauft ihm im Anschluss ein Leckerli. Der kann schliesslich nichts für den Kommerzta, und ohne Belohnung wäre der Ausflug zum Zmorge irgendwie ungerecht.

11 30 Uhr – Liebe verschenken

Halt, nicht gleich wegklicken! Wir reden hier nicht von der kommerziellen, kitschigen, herzförmig verpackten Liebe in Form von Pralinen. Es geht um Nächstenliebe. Egal, ob ihr einem Obdachlosen etwas zu Essen spendet, eure aussortierten Kleider bei der Wohlfahrt abgebt oder einfach einem oder einer Fremden im Tram euer schönstes Lächeln schenkt: Anderen eine Freude zu machen, hebt auch die eigene Laune. Und nur so am Rand: Das gilt an jedem Tag im Jahr.

12 30 Uhr – geniessen

Kommen wir noch mal ganz kurz zu der Schachtel Pralinen zurück: Nehmt sie mit. Und geniesst sie doppelt, weil ihr nicht teilen müsst. Bitte heute mal ganz ohne schlechtes Gewissen.

13 30 Uhr – Selfcare

Falls ihr euch selbst den Gefallen getan habt und am Valentinstag freinehmt, ist jetzt Zeit für etwas Selfcare. Was tut schliesslich besser, als sich Zeit nur für sich selbst zu nehmen und ganz ohne Zeitdruck im Home-Spa zu entspannen? Grosser Pluspunkt: Wenn wir nach der selfmade Beautybehandlung aus dem Haus gehen, werden uns alle für unseren perfekten Glow bewundern.

16 Uhr – Selfcare Teil II

Beautyzeit macht bekanntlich hungrig. Zur Feier des Tages streichen wir allerdings Junkfood vom Plan, das weder satt noch glücklich macht, und nehmen uns die Zeit, in der Küche etwas Gesundes und Schmackhaftes zu zaubern. Oder wir verlegen das Essen auf später mit den Mädels.

18 Uhr – den «Galentines»-Day feiern

Der fancy neue Begriff vertauscht Valentin (den heiligen Patron der Liebenden) mit unseren «Gals» (wie in «Badgal RiRi» eben). Ein Treffen mit den Freundinnen ist ja prinzipiell schon eine gute Idee, am heutigen Tag jedoch ganz besonders.

19 Uhr – Netflix and Chill

Ein bisschen Sabotage muss sein: Am Valentinstag schauen wir keine Liebeskomödien oder tragische Dramen voll aufopfernder Zuneigung. Das Kontrastprogramm: Fashion- (oder andere) Dokus, die Netflix im Angebot hat. Bildung mit Unterhaltungsfaktor, ganz ohne schlechtes Gewissen – fehlt nur noch die obligatorische Pizza, die gemütlich auf dem Sofa verspeist wird. Und okay, wer mag, darf die auch in Herzform bestellen.