In ihrem Buch «Solo» beschreibt Bestseller-Sachbuchautorin Verena Steiner (77), wie sie nach dem Verlust ihres Mannes lernte, auch solo gut verbunden, entspannt und glücklich zu sein. Sieben Tipps aus Steiners Buch helfen auf dem Weg zu einem geglückten Solo-Leben.

Die Tipps stammen aus: Verena Steiner, «Solo. Alleinsein als Chance», Aris Verlag 2025.

Darum gehts Alleinsein als Chance: Tipps für ein erfülltes Leben ohne Partner

Selbstfürsorge, Mutprojekte und nährende Beziehungen als Schlüssel zum Glück

Karen Schärer Teamlead Gesellschaft

1 Finde neuen Sinn

Entwickle ein neues Hobby, mache aus deinem Solo-Leben ein spannendes Vorhaben und bleibe dran.

2 Verlasse öfter mal die Komfortzone

Unternimm immer wieder etwas allein, wage kleine Mutprojekte und lerne, diese zu geniessen.

3 Sei dir selbst eine ideale Mutter

Versuche, dir selbst eine Mutter zu sein, die ermutigt, verzeiht und tröstet – liebevoll, aber konsequent.

4 Baue nährende Beziehungen auf

Pflege Bestehendes, lerne neue Menschen kennen und sorge öfter für spontane Mikromomente der Verbundenheit.

5 Orientiere dich an Vorbildern

Schau dir von Solistinnen und Solisten ab, wie sie ihr Leben meistern.

6 Schreibe Tagebuch

… oder sende dir Sprachmemos. Solche Gespräche mit sich selbst motivieren und fördern deinen Entwicklungsprozess.

7 So tun, als ob

Spiele ein erwünschtes Verhalten, tue so entspannt, als schafftest du die Situation bereits so gut wie ein Vorbild, fühl dich in das befreite Gefühl hinein.



Verena Steiner liest und hält Vorträge: https://www.explorative.ch/termine/