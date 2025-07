Sie sind erwachsen und kümmern sich um lebensechte Puppen – Reborner. Britney Spears sorgte damit kürzlich für Aufsehen, in Brasilien herrscht ein ­regelrechter Hype. Auch hierzulande gibt es sie – der Zürcher Rey erzählt von der Liebe zu seinen Babys.

1/5 Rey und sein Partner mit zwei ihrer vier Reborn-Puppen. Foto: PRIVAT

Maja Zivadinovic Freie Journalistin Service-Team

Mit seinem Gesicht hinstehen will Rey* (21) nicht. Nicht einmal einen Spaziergang an der frischen Luft will er mit seinen Babys machen. Nicht, weil er sich schämt. Und schon gar nicht, weil er, wie viele denken, «einen Flick weg hat». Es ist vielmehr die Intoleranz der Gesellschaft, die dem jungen Zürcher zu schaffen macht.