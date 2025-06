Früher galten sie als «übrig geblieben». Heute stehen sie für Selbstbewusstsein, Freiheit, Klarheit und neue Lebensentwürfe. Was hinter der neuen Selbstbestimmtheit von Singles steckt – und wie diese Entwicklung die Gesellschaft verändert:

Das Single-Dasein wird oft unterschätzt: Für viele Menschen ist es eine bewusste Entscheidung und ein grosses Stück Freiheit. Foto: Pexels

Darum gehts Single sein: Neue Selbstbestimmtheit statt Defizit. Trend verändert Gesellschaft

Wahlfamilien und flexible Beziehungen ersetzen traditionelle Partnerschaftsmodelle

Was die Wahlsingles vereint: das Bedürfnis, das eigene Leben selbst zu gestalten.

Single zu sein, war lange ein Defizit. Heute ist es ein Statement. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen eine feste Beziehung – zumindest für eine gewisse Zeit. Was sie vereint: das Bedürfnis, das eigene Leben selbst zu gestalten. Ohne Kompromisse, ohne Rücksicht auf einen Partner oder die Partnerin, ohne gesellschaftlichen Druck.

Was dabei entsteht, ist eine neue Selbstbestimmtheit. Sie zeigt sich im Alltag, in Beziehungen, im Beruf – und vor allem in der Haltung: «Ich bin nicht weniger wert, nur weil ich alleine bin. Denn meinen Beziehungsstatus wähle ich selber.»

Von der Lücke zur Lebensform

Die klassische Zweierbeziehung war über Jahrzehnte hinweg die Norm – und das erklärte Ziel. Wer solo durchs Leben ging, wurde oft belächelt oder bedauert. Besonders Frauen, die sich jenseits der 30 ohne festen Partner zeigten, galten schnell als «übrig geblieben» oder «zu wählerisch». Doch dieses Bild hat Risse bekommen, wie auch dieser Blick-Bericht zeigt. Und zwar tiefgreifende, denn heute sind es gerade Frauen, die das Singledasein neu definieren: selbstbestimmt, erfolgreich, verbunden – aber auf gar keinen Fall angebunden.

Der Freundeskreis gibt Halt, Geborgenheit und Vertrauen. Foto: Pexels

Auch Männer lösen sich zusehends von alten Rollenbildern und können besser mit dem Single-Dasein umgehen. Sie pflegen Freundschaften, kümmern sich um sich selbst, suchen Sinn statt Status. Der Druck, eine Familie gründen zu müssen, schwindet. Und damit wächst der Mut, neue und individuelle Lebenswege zu gehen.

Was die neue Selbstbestimmtheit ausmacht

Leben nach eigenem Rhythmus: Singles gestalten ihr Leben konsequent nach ihren eigenen Bedürfnissen. Das beginnt beim Tagesablauf oder der Ferienplanung und endet bei Lebensentscheidungen wie Karriere, Wohnort oder Familienplanung. Niemand muss sich anpassen, zurückstecken oder Kompromisse eingehen, die sich nicht richtig anfühlen.

Dass man sich Blumen auch selber kaufen kann, besang Miley Cyrus schon 2023 in ihrem Hit «Flowers». Foto: Unsplash

Freiheit in Beziehungen: Nur weil jemand Single ist, bedeutet das nicht, alleine zu sein. Viele pflegen enge Freundschaften, emotionale Verbindungen, sexuelle Begegnungen – ohne sie in ein traditionelles Beziehungsmodell zu pressen. Wer liebt, muss nicht automatisch zusammenziehen. Wer Nähe sucht, muss keine langfristigen Versprechen geben oder die gesamte Freizeit zusammen verbringen.

Karriere und Selbstverwirklichung: Viele Singles nutzen ihre Unabhängigkeit, um beruflich durchzustarten oder Träume zu verwirklichen. Ob Sabbatical, eigener Podcast oder das Studium mit 45 – alles ist denkbar, wenn niemand mitentscheiden muss.

Wahlfamilien statt Kleinfamilie: Was früher als Ersatz galt, wird heute zur gleichwertigen Alternative: Wahlfamilien. Freundeskreise, Communitys, Mitbewohner:innen übernehmen Funktionen, die früher ausschliesslich der Partner oder die eigene Familie innehatten. Zuneigung, Halt und Alltag werden mit lieben Menschen geteilt – ganz ohne Trauschein.

Mehr Freiheit – auch in der Liebe: Die neue Selbstbestimmtheit betrifft auch das Liebesleben. Viele Singles erleben Beziehungen heute flexibler – nicht mehr als Endstation, sondern als Erfahrung. Manche leben polyamor, andere verzichten zeitweise ganz auf Romantik oder Sexualität. Das Ziel ist nicht mehr die grosse Liebe und eine enge Bindung um jeden Preis, sondern Ehrlichkeit gegenüber den eigenen Bedürfnissen.

Stimmen aus dem echten Leben

Laura (48) aus Zürich war über Jahre in Beziehungen – und ist jetzt freiwillig Single: «Ich habe mich früher oft klein gemacht, um zu passen. Jetzt gestalte ich mein Leben so, wie es mir entspricht. Ich bin nicht auf Stand-by für eine nächste Beziehung – ich bin längst in Bewegung.»

Alleine Wandern? Wunderbar. Und am Abend gehts dann mit der Clique ins Restaurant! Foto: Pexels



Auch Marc (43) aus Bern sieht sein Singledasein nicht als Lücke: «Ich bin gern alleine. Nicht aus Angst vor Nähe, sondern weil ich gelernt habe, mich selbst ernst zu nehmen. Wenn ich mich irgendwann verliebe, schön. Aber es ist kein Lebensziel mehr.»

Und Nina (51) aus Zürich sagt: «Ich war lange verheiratet – jetzt ist endlich Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Meine Wochenenden nach jemand anderem zu richten und dabei meine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen? Das kommt für mich nicht mehr infrage.»

Warum das Thema alle betrifft

Die neue Selbstbestimmtheit der Singles ist mehr als ein Trend – sie ist ein Spiegel der Gesellschaft. Denn sie fordert alte Normen heraus:

Muss ein Leben in Partnerschaft geführt werden, um als erfüllt zu gelten?

Ist Alleinsein wirklich einsam?

Warum hat die Gesellschaft so lange das Paarsein als einziges Ideal verkauft?

Je mehr Menschen sich diese Fragen stellen, desto offener wird der Blick auf verschiedene Lebensformen. Und desto klarer zeigt sich: Es gibt viele Wege zu einem glücklichen Leben – und die sind definitiv nicht immer nur zu zweit.

Kein Verzicht, sondern Freiheit

Single zu sein, bedeutet heute nicht mehr Verzicht, sondern Freiheit: die Erlaubnis, sich selbst zu genügen, das eigene Leben nach den eigenen Regeln zu gestalten und Nähe zuzulassen, ohne sich selbst zu verlieren. Was einst als Übergang oder Notlösung galt, ist längst ein selbstbestimmter Lebensentwurf – oft sogar bewundert von jenen, die in festen Beziehungen leben. Diese neue Form der Selbstbestimmung verändert nicht nur das Liebesleben, sondern stellt tief verwurzelte Vorstellungen von Glück, Normalität und Zugehörigkeit infrage. Single und zufrieden zu sein, ist kein vorübergehender Trend – es ist eine Realität, die immer mehr Menschen bewusst und erfüllt leben.