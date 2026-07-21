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Muskeldysmorphie
Wenn der Gang ins Gym zur Sucht wird

Stunden im Fitnessstudio und trotzdem nie zufrieden mit dem eigenen Körper: Hinter einem solchen^ Verhalten könnte Muskeldysmorphie stecken – eine ernstzunehmende psychische Störung.
Publiziert: 06:15 Uhr
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