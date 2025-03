Er erforscht Bewegung als Medikament

Sportwissenschaftler Arno Schmidt-Trucksäss (64) ist Professor für Sportmedizin an der Universität Basel, leitet dort den Fachbereich «Rehabilitation und Regeneration» und ist Chefarzt am Sportmedizinischen Ambulatorium. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Erforschung von «Bewegung als Medikament». Der Sportwissenschaftler mit deutschem und Schweizer Pass kam in Hannover, Niedersachsen, zur Welt. Früher betrieb er Leichtathletik – insbesondere Speerwurf. 2004 wurde Schmidt-Trucksäss als Olympiaarzt der deutschen Schwimm-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele in Athen und die Olympischen Sommerspiele in Peking berufen. Heute hält er sich mit Bewegung fit, die er in seinen Alltag einbinden kann. Zum Beispiel mit Velofahren.