Auf einen Blick Vitamin-C-Mangel kann Zahnfleischbluten verursachen.

Bakterien durch mangelnde Zahnhygiene führen zu Gingivitis und Parodontitis

15 Studien mit 1140 Teilnehmern zeigen Zusammenhang zwischen Vitamin C und Zahngesundheit

Da putzt man brav und nach bestem Gewissen dreimal täglich seine Zähne und trotzdem blutet es aus dem Mund. Dass das kein gutes Zeichen ist, liegt auf der Hand. Dass dahinter ein Vitamin-C-Mangel stecken könnte, ist aber vielen unklar. Dabei stand ein Mangel des Vitamins schon lange im Zusammenhang mit Zahnfleischblutungen.

Vitamin-C-Zufuhr erhöhen hilft

So berichten britische Forscherinnen und Forscher in der Fachzeitschrift ««Nutrition Reviews», dass sie diesbezüglich aussagekräftige Daten gesammelt hätten. Sie werteten 15 klinische Studien aus, mit insgesamt 1140 Teilnehmenden. Die Ergebnisse zeigten klar, dass Personen mit einem niedrigen Vitamin-C-Spiegel ihre Zahnfleischblutungen reduzieren konnten, indem sie die tägliche Zufuhr des Vitamins (zwischen 100 und 200 Milligramm) erhöhten.

«Wenn Sie bemerken, dass Ihr Zahnfleisch blutet, sollte man nicht nur darüber nachdenken, mehr zu putzen. Man sollte auch versuchen herauszufinden, warum das Zahnfleisch blutet. Vitamin-C-Mangel ist ein möglicher Grund», sagte Studienautor Philippe Hujoel, Professor für Mundgesundheitswissenschaften an der Universität Washington.

Andere Gründe für Zahnfleischbluten

Bakterien, die sich durch mangelnde Zahnhygiene in der Mundhöhle vermehren, verursachen blutende Entzündungen. Grundsätzlich kann man diese in zwei Gruppen unterteilen:

1. Gingivitis

Dabei handelt es sich um eine oberflächliche Entzündung, die man durch gründliches und regelmässiges Zähneputzen beheben kann. Normalerweise ist dabei das Zahnfleisch geschwollen und gerötet.

2. Parodontitis

In diesem Fall ist der ganze Zahnhalteapparat entzündet. Die Folgen sind ein Rückgang des Zahnfleischs und des Kieferknochens. Wer nichts unternimmt, kann dadurch seine Zähne sogar verlieren.

Hilfe aus dem Gemüseregal

Klingt alles nicht sehr wünschenswert. Trotzdem müsst ihr bei Zahnfleischbluten nicht gerade in Panik verfallen. Am einfachsten ist es, einen Termin beim Zahnarzt zu planen. Kommt ein Vitamin-C-Mangel als Ursache infrage, hängt ihr am besten noch einen kleinen Ausflug in den nächsten Supermarkt an. Dort steuert ihr direkt das Gemüseregal an und packt ein: rote Peperoni, Kiwis, Broccoli und Rosenkohl. Sie alle enthalten besonders viel Vitamin C. Guten Appetit!