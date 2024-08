1/12 Wer von einem strahlend weissen Lächeln träumt, sollte mehr von folgenden Lebensmitteln konsumieren:

Grundsätzlich gilt: Alles, was auf Ihrer Kleidung Flecken hinterlässt, verfärbt auch Ihre Zähne. Zum Beispiel Granatapfel, Brombeeren oder Kaffee. Versuche deshalb, den Konsum von solchen Dingen im Zaum zu halten.

Greife öfters zu weissen Lebensmitteln wie Reis oder Apfel. Damit vermeidest du nicht nur unerwünschte Flecken auf deiner Robe; diese Lebensmittel helfen auch, auf natürliche Weise deine Zähne aufzuhellen. Ja, richtig gelesen – Essen statt Bleaching!

1 Ananas

Viel Wasser, wenige Kalorien – das macht eine Ananas aus. Die exotische Frucht ist deshalb ein geeigneter Sommersnack. Zusätzlich hilft sie dabei, ein Strahlelächeln zu bekommen, da das in der Ananas enthaltene Enzym Bromelain die Plaque von den Zähnen löst.

2 Äpfel

Jedes Kind weiss: «An apple a day keeps the doctor away!» (ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern). Und das stimmt nicht nur im Hinblick auf die Vitaminzufuhr, sondern schliesst auch die Zahngesundheit mit ein. Denn der tägliche Biss in einen knackigen Apfel sorgt für Reinigung der Zähne und Speichelproduktion. Zusätzlich zaubert er uns ein weisses Lächeln auf die Lippen, da Äpfel dank ihrer Fruchtsäure Gelbverfärbungen entgegenwirken.

3 Bananen

Dank Mineralstoffen und Vitaminen wie Kalium und Magnesium haben Bananen einen aufhellenden Effekt bei Zähnen. Öfters also mal zum gelben Obstklassiker zu greifen, kann beim natürlichen Bleaching helfen. Achtung: Die meisten Vitamine verstecken sich bei der Banane aber – wie auch beim Apfel – in der Schale, die wir ja nicht essen. Ganz einfach die Schale fürs Peeling benutzen!

4 Birnen

Birnen zählen zu den nicht sauren Früchten und neutralisieren die Säure in unserem Mund, was zur Folge hat, dass die Zähne weisser erstrahlen.

5 Erdbeeren

Hier steckt die Kraft in den Kernen: Die «Steinchen» in den Erdbeeren reinigen die Zähne und enthalten eine Substanz, die als Bleichmittel wirkt.

6 Gurken

Verabschiede dich von Ablagerungen! Gurken helfen dabei, Zucker und andere schädliche Stoffe auf den Zähnen abzubauen. Dank des hohen Wassergehalts haben Gurken ausserdem eine entschlackende Wirkung.

7 Käse

Der hohe Proteinanteil im Käse sorgt dafür, dass weniger Zahnschmelz abgebaut wird. Hartkäse hilft, Partikel von anderem Essen von den Zähnen zu entfernen und beugt so Verfärbungen vor.

8 Mineralwasser

Lass beim Trinken die Finger von Kaffee, Rotwein oder auf Schwarztee basierenden Getränken wie Eistee – all dies verfärbt die Zähne. Wasser ist immer empfehlenswert. Mit Sprudel angereichertes Wasser hat zusätzlich einen reinigenden Effekt, was für Farbaufhellung bei den Zähnen sorgt.

9 Rüebli

Gut für die Zähne ist Vitamin A, das den Zahnschmelz stärkt und widerstandsfähiger macht. Karotten sind reich an Vitamin A und fördern daher die Zahngesundheit.

10 Finger weg von Saurem

Achtung bei Zitrusfrüchten! Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die Mischung aus Backpulver und Zitrone ein strahlendes Lächeln herbeizaubert. Den Griff zu solchen Hausmitteln aber lieber sein lassen. Denn sie mögen zwar durchaus eine kurzfristige Zahnaufhellung begünstigen, auf längere Sicht können sie aber zu irreparablen Schäden führen, da sie den Zahnschmelz stark angreifen.

Auch von anderen säurehaltigen Produkten wie Limonade oder Fruchtsäften sollte man besser die Finger lassen – sie greifen ebenfalls den Zahnschmelz an. Lieber Mineralwasser trinken.

