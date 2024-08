1/7 Karies, Zahnfleischentzündungen, Zahnwurzelentzündungen und Abszesse im Mundraum sind oft Ursachen für Mundgeruch.

Bettina Widmer Head of Vertical Hub

Mundgeruch ist für viele ein lästiges Tabuthema. Er stellt zwar nur in den seltensten Fällen ein ernstes medizinisches Problem dar, doch ist für die aussenstehenden Menschen sehr unangenehm. «Selbst lässt sich nicht beurteilen, ob man Mundgeruch hat. Das kann nur vom Umfeld wahrgenommen werden», weiss Philippe Zuber, Zahnarzt und Inhaber der Philippe E. Zuber Zahnarztpraxis in Zürich-Oerlikon. Genau diese Unwissenheit macht es schwer, den Mundgeruch überhaupt zu erkennen. Aus Anstand fällt es nämlich vielen schwer, die betroffene Person auf den unangenehm riechenden Atem anzusprechen.

Die häufigen Ursachen

Laut Zuber ist Mundgeruch in der Regel bakteriell bedingt. «Zungenbelag und Entzündungen in der Mundhöhle führen sehr oft zu Mundgeruch», erklärt der Zahnarzt. Wer eine Atkins-Diät macht, sei auch gefährdet, Mundgeruch zu bekommen. «Bei dieser Diät nimmt man nur noch tierische Proteine zu sich. Dies führt zum Abatmen von Ketonkörpern, was wiederum die Mundgeruchsbildung fördern kann», so Zuber. Es gäbe aber auch seltene Stoffwechselkrankheiten, die den unangenehm riechenden Atem verursachen können.

Eine weitere Ursache ist laut dem Zahnarzt die Reduktion der Speichelmenge, die altersbedingt oder durch Medikamente ausgelöst werden kann. Dadurch wird die Mundhöhle trockener, was wiederum den Mundgeruch begünstigt. Oftmals hört man, dass ältere Menschen anfälliger für Mundgeruch sind, doch das stimmt laut Zuber nicht unbedingt: «Es gibt hochbetagte Menschen, bei denen die Mundhygiene nicht mehr optimal ist. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich! Ich habe durchaus auch Patienten, die über 90 sind und eine ausgezeichnete Mundhygiene haben.»

Mundgeruch loswerden

Um den Mundgeruch zu bekämpfen, muss man erstmal die Ursache kennen und diese dann beheben. Daher kann man laut Zuber nicht allgemein sagen, was man gegen Mundgeruch tun kann. Oftmals ist aber eine fehlende Mundhygiene der Auslöser. «Wenn der Zungenbelag das Problem ist, muss man diesen regelmässig entfernen. Eine entzündliche Erkrankung in der Mundhöhle muss man hingegen therapieren», führt Zuber an.

Wer über längere Zeit unter Mundgeruch leidet, besucht idealerweise einen Zahnarzt. In der Sprechstunde kann die Ursache ausfindig gemacht werden, um dann den Mundgeruch effektiv zu bekämpfen.

Schlechter Atem: Mit diesen Tricks wirst du Mundgeruch los ( 01:27 )

Tipps für einen frischen Atem

Zungenreinigung: Ein wirksames Mittel gegen Mundgeruch kann die Zungenreinigung mit einer Zungenbürste und einer speziellen Zungenpaste sein.

Zähen richtig putzen: Achte also auf eine gute Mund- und Zahnhygiene inklusive Reinigung der Zungenoberfläche und der Zahn-Zwischenräume.

Hat man ständig einen trockenen Mund, kann das den schlechten Atem verstärken. Dann helfen regelmässige Mahlzeiten und ein zuckerfreier Kaugummi für zwischendurch, was den Speichelfluss anregt. Bei trockenem Mund können Kaugummis hilfreich sein, die den Speichelfluss anregen.

Verzichte – wenn möglich – auf Nikotin und Alkohol. Rauchen vermindert den Speichel und schadet deshalb.

Das Gespräch mit dem Hausarzt suchen. Er kann der genauen Ursache für den Mundgeruch auf den Grund gehen oder dich an einen Spezialisten überweisen. In den meisten Fällen sollten einfache Massnahmen helfen, sonst muss man beim Arzt die Mandeln, die Nase und auch die Nasennebenhöhlen abchecken lassen.

Werbung

Warum hat man Mundgeruch? Mundgeruch gilt als Tabuthema: Wer ihn hat, weiss davon selber meistens nichts. Doch es gibt Massnahmen, die gegen Mundegeruch helfen - warum sollte man also nicht darüber sprechen? Mundgeruch gilt als Tabuthema: Wer ihn hat, weiss davon selber meistens nichts. Doch es gibt Massnahmen, die gegen Mundegeruch helfen - warum sollte man also nicht darüber sprechen? Zm Mehr