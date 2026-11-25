Im Dezember sind Grippe und Erkältungen auf dem Höhepunkt, und gleichzeitig verreisen viele über die Festtage. Eine einfache Massnahme vor der Abreise soll laut Experten das Immunsystem unterstützen.

Darum gehts Arzt empfiehlt Zink und Vitamin C vor Reisen für Immunsystemschutz

Einnahme ideal zwei Stunden vor Reisebeginn für optimale Wirkung

Empfohlene Dosierung: 15–25 mg Zink, 500–1000 mg Vitamin C täglich

Blick Lifestyle

Die Festtage bedeuten für viele Reisen: zu Familie und Freunden, in die Berge oder in den Süden. Doch genau im Dezember, wenn Grippe und Erkältungen Hochsaison haben, ist Reisen auch eine Belastung für den Körper – besonders bei Flugreisen oder langen Fahrten in geschlossenen Verkehrsmitteln. Eine einfache Massnahme zwei Stunden vor der Abreise soll laut Experten helfen, das Immunsystem zu unterstützen und Infektionen vorzubeugen.

Flugzeuge, Züge oder Busse sind typische Orte, an denen vor den Feiertagen besonders viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Die Luft wird recycelt, dazu kommen Reisestress, Zeitverschiebung oder Schlafmangel, oft nach einem hektischen Jahresende.

Mediziner sprechen deshalb von einer Art «perfekter Kombination» aus Faktoren, die das Immunsystem kurzfristig schwächen können. Wer an Weihnachten gesund ankommen und die Festtage geniessen will, sollte sich schon vor der Abreise vorbereiten.

Die Empfehlung eines Arztes

Der US-Arzt Dr. Steve Burgess aus Wyoming empfiehlt eine einfache Präventionsmassnahme: rund zwei Stunden vor dem Betreten von Flughäfen oder anderen stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Konkret geht es um Zink und Vitamin C.

So sollen Zink und Vitamin C wirken

Zink wird eine unterstützende Wirkung auf die Abwehrkräfte zugeschrieben. Es kann die Vermehrung von Viren hemmen und spielt eine Rolle bei Entzündungsprozessen im Körper.

Vitamin C wiederum unterstützt verschiedene Funktionen der Immunzellen und trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.

Der Arzt beschreibt die Einnahme vor der Reise als eine Art «kurzzeitigen Schutzschirm», der den Körper in der kritischen Phase rund um die Reise unterstützen soll.

Zeitpunkt ist entscheidend

Wichtig ist laut Empfehlung nicht nur, was, sondern auch, wann eingenommen wird. Die Wirkung sei zeitlich begrenzt, weshalb der richtige Moment entscheidend sei – idealerweise etwa zwei Stunden vor der Reise.

Bei längeren Reisen mit mehreren Etappen könne eine erneute Einnahme vor weiteren Flügen sinnvoll sein, allerdings in moderater Dosierung.

Dosierung und Vorsicht

Empfohlen werden laut Arzt etwa 15 bis 25 mg Zink und 500 bis 1000 mg Vitamin C pro Tag. Dabei wird vor einer dauerhaften hochdosierten Einnahme gewarnt, da diese unter anderem Verdauungsprobleme verursachen kann.

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Ergänzend wichtig: Basis-Hygiene

Trotz möglicher Unterstützung durch Supplemente bleibt laut Experten die Grundlage entscheidend:

Regelmässiges Händewaschen

Ausreichendes Trinken

Allgemeine Hygienemassnahmen im Reisealltag

Kleine Vorbereitung, möglicher Effekt

Die Idee ist simpel: Der Körper wird nicht erst während der Reise unterstützt, sondern bereits kurz davor vorbereitet. Ob als sinnvolle Ergänzung oder als umstrittene Routine – die Empfehlung zeigt, wie stark das Thema Gesundheit inzwischen auch den Reisealltag prägt.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, der Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.