Rückenschmerzen sind auch eine Bürokrankheit

Den grössten Teil des Alltags verbringen viele von uns im Büro. Hier sitzen wir teilweise stundenlang an unserem Schreibtisch und rühren uns kaum. Die einzige Ausnahme sind die Finger, die über die Tastatur fliegen. Unbewusst lehnt man sich zu nahe an den Bildschirm, den Rücken steif und krumm. Ergonomisches Arbeiten – fehl am Platz. Mit diesen drei Punkten verbessern Sie Ihre Haltung und fördern Ihre Rückengesundheit bei Tätigkeiten, die mit langem Sitzen verbunden sind:

1. Die richtige Sitzposition

Sitzen Sie auf Ihrem Stuhl, sollte zwischen Kniekehle und Vorderkante gut eine Handbreit Platz sein. Eine korrekte Sitzhaltung bedingt auch, dass der Rücken die Lehne berührt und das Becken leicht nach vorne gekippt ist. So werden Sie im Lendenbereich gestützt und haben automatisch eine aufrechte Sitzhaltung.

2. Den Bildschirm im Blick

Auch wenn wir uns heute weniger über Notizbücher beugen und aufrechter sitzen, um auf den Computerbildschirm zu schauen, gibt es auch hier eine korrekte Positionierung, die langfristigen Beschwerden vorbeugt. Der Monitor sollte so eingestellt sein, dass der Kopf leicht nach unten geneigt ist. Die oberste Bildschirmzeile sollte also nicht höher als auf Augenhöhe liegen, so wird eine rückenschonende Haltung eingenommen.

3. Die nächste Position ist die beste Position

Nur weil Sie nun eine korrekte Sitzposition am Arbeitsplatz haben, heisst das nicht, dass Sie zwei oder drei Stunden darin verharren sollten. Bleiben Sie zu lange in derselben Haltung, kann das schneller zu Beschwerden führen. Stehen Sie also zwischendurch auf, verlagern Sie Ihr Gewicht oder repositionieren Sie Ihre Beine. Eine Möglichkeit ist auch, während des Telefonierens eine Runde durchs Büro zu spazieren.

Übrigens: Die richtige Einstellung des Arbeitsplatzes beugt nicht nur Rückenschmerzen vor, sondern auch versteckten Beschwerden, bei denen zunächst andere Ursachen vermutet werden. So zum Beispiel bei der Diagnose Tennisellenbogen. Denn ein geschwollener, schmerzender und geröteter Ellenbogen entsteht, wenn der Schreibtisch zu niedrig oder der Bürostuhl zu hoch eingestellt ist. Der korrekte Winkel liegt zwischen 90 und 110 Grad.