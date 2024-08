In so vielen Stunden schläfst du deinen Rücken gesund

Wie viel Schlaf braucht dein Rücken wirklich?

Jonas Dreyfus Service-Team

«Ich habe Rücken!» – der Ausruf von Horst Schlämmer, gespielt von Hape Kerkeling (59), ist legendär. Doch nicht jeder, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Kreuz greift, ist wehleidig wie diese Kunstfigur in Form eines unangenehmen Journalisten mit schlechten Zähnen. Gemäss dem Rückenreport der Rheumaliga Schweiz leiden fast 70 Prozent der Bevölkerung mehrmals jährlich unter Rückenschmerzen. Benedikt Burkhardt (41), Facharzt für Neurochirurgie am Wirbelsäulenzentrum der Klinik Hirslanden in Zürich, weiss, wie du dafür sorgen kannst, dass du möglichst nicht von ihm behandeln werden musst.