Was mit Kopfschmerzen und Erschöpfung begann, endete für die 13-jährige Matilda auf der Intensivstation. Ärzte vermuteten zunächst eine Nebenhöhlenentzündung. Doch hinter ihren Beschwerden steckte eine lebensbedrohliche Erkrankung.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Erst konnte sie kaum noch den Kopf heben. Dann verlor sie das Gefühl in ihrem linken Bein, wenig später versagte ihre Sprache. Was mit scheinbar gewöhnlichen Kopfschmerzen begonnen hatte, entwickelte sich für die 13-jährige Matilda Stacey zu einem Kampf ums Überleben.

Die Britin verbrachte gerade ihre Sommerferien bei Verwandten in den USA, als sie zunehmend unter Kopfschmerzen und starker Erschöpfung litt. Zunächst deutete alles auf eine Nasennebenhöhlenentzündung hin. Ärzte verschrieben ihr Antibiotika. Doch statt sich zu erholen, ging es dem Mädchen immer schlechter.

Plötzlich konnte Matilda nicht mehr sprechen

Nach ihrer Rückkehr nach Grossbritannien verschlechterte sich Matildas Zustand dramatisch. Die Schmerzen waren inzwischen so stark, dass sie kaum noch ihren Kopf anheben konnte. Auch Essen und Trinken wurden zur Qual.

Im Spital stellte sich heraus, dass die Erkrankung weitaus ernster war als zunächst angenommen. Laut einem Bericht der britischen «Daily Mail» hatte sich eine Infektion bis ins Gehirn ausgebreitet und die Blutversorgung beeinträchtigt.

Innerhalb von 48 Stunden verlor Matilda das Gefühl in ihrem linken Bein. Das Pflegepersonal vermutete zunächst, dass die Taubheit vom langen Liegen kam. Doch dann folgten weitere alarmierende Symptome: Das Mädchen konnte plötzlich nicht mehr richtig sprechen. Während sich die rechte Körperhälfte unkontrolliert bewegte, blieb die linke regungslos.

Schliesslich erlitt Matilda auf der Intensivstation einen schweren Schlaganfall.

«Es war furchtbar. Sie konnte uns nicht erklären, was mit ihr geschah, und wir verstanden es nicht. Wir hatten das Gefühl, sie verloren zu haben», erinnert sich ihre Mutter Kimberly laut dem Bericht.

Ärzte machten der Familie kaum Hoffnung

Für die Familie begann eine Zeit voller Angst und Ungewissheit. Die Ärzte schätzten Matildas Zustand als so kritisch ein, dass sie den Angehörigen kaum Hoffnung auf eine Genesung machten.

Doch die 13-Jährige überlebte. Was folgte, war ein langer und beschwerlicher Weg zurück in den Alltag. Zwei Monate verbrachte sie im Spital. Mit täglicher Physiotherapie musste sie vieles neu lernen, was zuvor selbstverständlich gewesen war: essen, sprechen und gehen.

Die Fortschritte kamen nicht über Nacht. Doch Matilda gab nicht auf. Besonders ein Ziel motivierte sie: Sie wollte wieder Fussball spielen.

Auch Kinder können einen Schlaganfall erleiden

Ein Schlaganfall mit 13 Jahren? Für viele klingt das kaum vorstellbar. Tatsächlich sind Schlaganfälle bei Kindern selten, aber nicht ausgeschlossen.

Die Ursachen unterscheiden sich teilweise von jenen bei Erwachsenen. Während im höheren Alter häufig Bluthochdruck, Gefässverkalkungen oder Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen, können bei Kindern beispielsweise angeborene Herzfehler, Gefässerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen oder bestimmte Infektionen das Risiko erhöhen.

Matildas Geschichte zeigt auch, wie schwierig es sein kann, die ersten Beschwerden richtig einzuordnen. Denn Kopfschmerzen und Müdigkeit sind bei Kindern und Jugendlichen häufig und haben in den allermeisten Fällen harmlose Ursachen.

Entscheidend ist deshalb, auf ungewöhnliche Veränderungen und insbesondere plötzlich auftretende neurologische Ausfälle zu achten.

Diese Warnzeichen solltest du ernst nehmen

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Besonders alarmierend sind plötzlich auftretende Beschwerden wie:

Lähmungen oder Taubheitsgefühle: Ein Arm, ein Bein oder eine Gesichtshälfte lässt sich plötzlich nicht mehr richtig bewegen.

Ein Arm, ein Bein oder eine Gesichtshälfte lässt sich plötzlich nicht mehr richtig bewegen. Sprachprobleme: Die betroffene Person spricht undeutlich, findet keine Worte oder versteht einfache Sätze nicht mehr.

Die betroffene Person spricht undeutlich, findet keine Worte oder versteht einfache Sätze nicht mehr. Sehstörungen: Das Sehvermögen verschlechtert sich plötzlich oder es treten Doppelbilder auf.

Das Sehvermögen verschlechtert sich plötzlich oder es treten Doppelbilder auf. Schwindel und Gleichgewichtsstörungen: Plötzliches Taumeln oder erhebliche Koordinationsprobleme können Warnzeichen sein.

Plötzliches Taumeln oder erhebliche Koordinationsprobleme können Warnzeichen sein. Heftige Kopfschmerzen: Ein schlagartig einsetzender, ungewöhnlich starker Kopfschmerz kann auf eine ernste Erkrankung im Gehirn hinweisen.

Bei Kindern können die Symptome teilweise anders aussehen als bei Erwachsenen. Auch plötzlich auftretende Krampfanfälle oder unerklärliche Bewusstseinsstörungen müssen dringend medizinisch abgeklärt werden.

Wichtig: Besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall, solltest du in der Schweiz sofort die Notrufnummer 144 wählen. Auch wenn die Beschwerden nach kurzer Zeit wieder verschwinden, ist eine sofortige Abklärung notwendig.

Zwei Jahre später steht Matilda wieder auf dem Fussballplatz

Heute, zwei Jahre nach dem Schlaganfall, hat Matilda zwar noch leichte Einschränkungen bei ihren Bewegungen. Doch sie hat etwas geschafft, das während ihrer Zeit auf der Intensivstation kaum vorstellbar schien: Sie spielt wieder Fussball.

Die Jugendliche gehört inzwischen einer Mannschaft von Newcastle United für Menschen mit Zerebralparese an.

Mit ihrer Geschichte möchte Matilda andere Menschen sensibilisieren. «Viele glauben, dass Schlaganfälle nur ältere Menschen treffen. Aber es kann jeden erwischen, sogar Kinder», sagt sie.

Für Matilda selbst zählt heute vor allem eines: Sie kann wieder das tun, was sie liebt. Auf dem Fussballplatz stehen, mit ihrer Mannschaft trainieren und nach vorne schauen.