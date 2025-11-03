Frauen müssen deutlich weniger Sport treiben, um daraus den gleichen gesundheitlichen Nutzen zu erzielen wie Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine US-chinesische Studie mit mehr als 400'000 Personen über den Zeitraum von 1997 bis 2019.

Männer müssen für ihre Gesundheit mehr Sport treiben als Frauen

Frauen bleiben mit weniger Sport gleich gesund wie Männer. So lauten die Ergebnisse einer neuen Studie. Foto: Shutterstock

Eine maximale Senkung des Sterberisikos erreichten Männer darin, wenn sie rund 300 Minuten pro Woche sportliche Übungen machten. Frauen brauchten dafür nur 140 Minuten, wie die Gruppe um Martha Gulati vom Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) und Hongwei Ji von der Tsinghua Universität in Peking im Fachmagazin «Journal of the American College of Cardiology» («JACC») schreibt.

«Frauen bleiben hinter Männern zurück, wenn es darum geht, sich sinnvoll zu bewegen», wird Gulati in einer Mitteilung ihrer Institution zitiert.

Sport relevant bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Sie und ihre Kollegen wollten wissen, welche Auswirkungen Sport auf die Gesundheit hat, und griffen dafür auf eine landesweite Datenbank zurück, den «National Health Interview Survey». Die daraus ausgewählten 412'413 Erwachsenen, davon 55 Prozent Frauen, hatten im Rahmen der Erhebung per Fragebogen Auskunft über Art und Umfang ihrer sportlichen Aktivität pro Woche gegeben. Im mehr als 20-jährigen Untersuchungszeitraum starben knapp 40'000 Teilnehmende, darunter 11'670 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Forschenden ermittelten nun, in welchem Masse das Sterberisiko durch den Sport sank. Regelmässige sportliche Betätigung in der Freizeit senkte diese Gefahr bei Männern demnach durchschnittlich um 15 Prozent, bei Frauen um 24 Prozent – jeweils im Vergleich zu Menschen, die keinen Sport trieben.

Eine maximale Senkung des Sterberisikos erreichten Männer, wenn sie rund 300 Minuten pro Woche sportliche Übungen machten. Frauen brauchten dafür nur 140 Minuten. Foto: Keystone

Sportempfehlungen nach Geschlecht differenzieren

Im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrug die Reduzierung durch Sport bei Männern 14 Prozent, bei Frauen sogar 36 Prozent. Ähnlich gross war der Unterschied bei Sportübungen, die die Muskeln stärken: Regelmässiges Krafttraining verringerte das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Männern um 11 Prozent, bei Frauen um 30 Prozent.

Wenn Männer 110 Minuten pro Woche sehr intensiv trainierten, sank ihr Sterberisiko um 19 Prozent. Diesen Wert erreichten Frauen bereits nach 57 Minuten intensivem Training. Für Kuno Hottenrott von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist das Resultat keine Überraschung. «Ich plädiere seit Langem dafür, die Sportempfehlungen in Gesundheitsleitlinien stärker nach Geschlecht und Alter zu differenzieren», betont der Sportwissenschaftler.