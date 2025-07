Etwa jede zweite Frau ist im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von einer Blasenentzündung betroffen. Foto: Lucas Ottone / Stocksy United

Jana Giger Redaktorin Service

Du liegst mit einem kalten Getränk in der Hand am Pool, während die Sonne deine Haut wärmt und den nassen Bikini trocknet. Als du auf die Toilette gehst, spürst du plötzlich ein unangenehmes Brennen. Bahnt sich etwa eine Blasenentzündung an?

«Persönlich hatte ich zwar nicht den Eindruck, dass im Sommer viel mehr Fälle von Blasenentzündungen auftreten als zu anderen Jahreszeiten», sagt der Gynäkologe David Scheiner. Es gebe aber wissenschaftliche Arbeiten, die genau zu diesem Ergebnis gekommen seien. Auch die Google-Suchanfragen zum Thema Blasenentzündung würden im Sommer zunehmen, mit einem weiteren Peak im Dezember. Was steckt dahinter?