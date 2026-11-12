Ein Gips soll gebrochene Knochen schützen und die Heilung unterstützen. Doch manchmal verursacht er selbst Probleme. Starke Schmerzen, Taubheitsgefühle oder verfärbte Finger und Zehen können Warnsignale sein. Bei diesen Symptomen solltest du reagieren.

Gips am Arm oder Bein? Wann er gefährlich werden kann

Gips am Arm oder Bein? Wann er gefährlich werden kann

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein gebrochener Arm, ein verstauchter Knöchel oder eine Verletzung am Bein: Ein Gips sorgt dafür, dass die betroffene Körperstelle ruhiggestellt wird und heilen kann. Doch auch wenn er zunächst gut sitzt, können während der Behandlung Beschwerden auftreten.

Ein leichtes Spannungsgefühl oder eine gewisse Schwellung sind besonders in den ersten Tagen nicht ungewöhnlich. Trotzdem solltest du Veränderungen ernst nehmen. Denn ein zu enger oder beschädigter Gips kann die Durchblutung beeinträchtigen, Nerven unter Druck setzen oder Hautverletzungen verursachen.

Wenn der Gips nass wird

Duschen, Regen oder ein versehentliches Eintauchen ins Wasser: Feuchtigkeit ist bei einem herkömmlichen Gips problematisch. Sie kann das Material beschädigen und die Haut darunter aufweichen.

Bleibt die Haut längere Zeit feucht, können Reizungen, wunde Stellen und Infektionen entstehen. Hinweise darauf sind anhaltender Juckreiz, unangenehmer Geruch oder Flüssigkeit, die unter dem Gips hervortritt. Nicht jeder Gips muss allerdings trocken bleiben. Es gibt spezielle wasserfeste Modelle. Entscheidend ist, welche Anweisungen du bei der Behandlung erhalten hast.

Wird ein nicht wasserfester Gips innen nass, solltest du die behandelnde Praxis kontaktieren. Versuche nicht, ihn mit einem heissen Föhn zu trocknen.

Druckstellen können unbemerkt entstehen

Ein Gips darf nicht zu locker sitzen, aber auch nicht dauerhaft auf bestimmte Stellen drücken. Besonders an knöchernen Bereichen wie Knöcheln oder Ellbogen können sich schmerzhafte Druckstellen entwickeln. Das Tückische daran: Die Haut ist unter dem Gips nicht sichtbar. Deshalb bemerkst du möglicherweise erst spät, dass sich eine Wunde gebildet hat.

Warnzeichen sind anhaltende Schmerzen an einer bestimmten Stelle, ein brennendes Gefühl, unangenehmer Geruch oder austretende Flüssigkeit. In solchen Fällen sollte der Gips ärztlich kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.

Diese Komplikation ist besonders gefährlich

Eine seltene, aber ernsthafte Komplikation ist das sogenannte Kompartmentsyndrom. Dabei steigt der Druck innerhalb einer Muskelgruppe so stark an, dass die Durchblutung des Gewebes beeinträchtigt wird. Das kann beispielsweise durch Schwellungen nach einer Verletzung entstehen. Ein zu enger Gips kann den Druck zusätzlich verstärken.

Typisch sind ungewöhnlich starke, zunehmende Schmerzen, die nicht zur Verletzung zu passen scheinen und trotz Schmerzmitteln nicht nachlassen. Besonders schmerzhaft kann auch die vorsichtige passive Bewegung der Finger oder Zehen sein.

Kribbeln, Taubheitsgefühle und Muskelschwäche können hinzukommen. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, drohen dauerhafte Schäden an Muskeln und Nerven.

Wichtig: Ein vermutetes Kompartmentsyndrom ist ein medizinischer Notfall. Warte nicht darauf, dass sich die Haut blau verfärbt oder du die Finger nicht mehr bewegen kannst. Solche Zeichen können erst spät auftreten.

Bei diesen Symptomen musst du sofort reagieren

Nicht jedes unangenehme Gefühl unter einem Gips ist gefährlich. Einige Warnzeichen erfordern jedoch eine sofortige medizinische Abklärung:

Sehr starke oder rasch zunehmende Schmerzen, die trotz Schmerzmitteln nicht nachlassen.

Finger oder Zehen werden auffällig blass, blau oder kalt.

Zunehmende Taubheit, Kribbeln oder Schwierigkeiten, Finger beziehungsweise Zehen zu bewegen.

Eine starke Schwellung oder ein ausgeprägtes Engegefühl unter dem Gips.

Treten solche Symptome auf, solltest du unverzüglich eine Notfallstation aufsuchen. Bei schweren akuten Beschwerden kannst du in der Schweiz die Notrufnummer 144 wählen.. Auch Fieber, Schüttelfrost, übel riechende Flüssigkeit oder Eiter unter dem Gips müssen rasch ärztlich abgeklärt werden. Sie können auf eine Infektion hindeuten.

So vermeidest du Probleme mit dem Gips

Einige einfache Massnahmen helfen, Komplikationen vorzubeugen:

Halte den Gips entsprechend den ärztlichen Anweisungen trocken und kontrolliere regelmässig die sichtbaren Finger oder Zehen auf Schwellungen und Verfärbungen.

Lagere den verletzten Arm oder das Bein in den ersten Tagen wie empfohlen hoch und bewege die freiliegenden Finger oder Zehen, sofern dies erlaubt ist.

Auch wenn es unter dem Gips juckt: Stecke niemals Gegenstände hinein, um dich zu kratzen. Dadurch können unbemerkt Hautverletzungen entstehen.

Wird der Gips locker, bekommt Risse oder bricht, solltest du ihn ebenfalls kontrollieren lassen.

Ein Gips ist in den meisten Fällen eine sichere und bewährte Behandlung. Entscheidend ist, Veränderungen nicht zu ignorieren. Denn je früher mögliche Komplikationen erkannt werden, desto besser lassen sie sich behandeln.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.