Mögliche Nebenwirkungen von Teebaumöl

Teebaumöl – das klingt ganz natürlich und kann ja nicht gesundheitsschädigend sein, so denken viele. Doch birgt der natürliche Helfer ein paar Risiken. Teebaumöl, besonders in konzentrierter Form, wie es in Apotheken oder Drogerien erhältlich ist, kann durchaus gesundheitsschädigend wirken. So sollte es auf keinen Fall geschluckt werden! Die Lunge könnte dabei Schaden nehmen. Ausserdem kann es zu Kontaktallergien kommen. Auch sollte Teebaumöl nicht in die Augen gelangen.