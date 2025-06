Ameisen sind in der Wohnung ungebetene GĂ€ste. Blick zeigt, was gegen die kleinen Plagegeister hilft.

Darum gehts Ameisen im Haus sind schwer loszuwerden

Ameisen meiden Kreide und KrÀuter wie Lavendel

Vanessa BĂŒchel

Ameisen als Untermieter hat niemand gerne. Haben sich die kleinen Insekten aber erst einmal eingenistet, sind sie nur schwer wieder loszuwerden. Doch woher kommen die Krabbeltiere ĂŒberhaupt, und was hilft gegen eine Invasion?

Wie Ameisen ins Haus kommen

Die Nester von Ameisen verstecken sich im Garten beispielsweise unter Steinen, Platten oder in Rissen in der Wand. Weil die kleinen Tierchen stĂ€ndig auf der Suche nach Nahrung sind, schlĂŒpfen sie unter TĂŒren, durch Fenster oder WandlĂŒcken. So gelangen sie in HĂ€user oder Wohnungen, wobei ihnen ihr Stamm aufgrund Duftstoffmarkierungen folgt und so ganze Ameisenstrassen entstehen können.Â

FĂŒr den Menschen sind Ameisen ungefĂ€hrlich

Obwohl sie kleine Plagegeister sind, können sie dem Menschen nicht viel anhaben. Ein Ameisenbiss oder -stich kann zwar Rötungen und ein unangenehmes Jucken auslösen, ist aber völlig ungefÀhrlich. Ausser es handelt sich beim Gebissenen um einen Allergiker.

SchĂ€dlich sind sie aber fĂŒr unsere Lebensmittel. Haben Ameisen ihren Weg erst einmal in unsere Vorratskammer gefunden, ernĂ€hren sie sich dort von zucker- und eiweisshaltigen Produkten, wobei sie SchĂ€dlinge und Keime ĂŒbertragen können. Die betroffenen Lebensmittel sollten dann umgehend entsorgt werden.Â

Betroffen sein können aber auch elektrische GerĂ€te. Klettern Ameisen beispielsweise in den Fernseher, nagen sie dort an Kabeln. Dies kann sogar dazu fĂŒhren, dass ein Kabelbrand ausgelöst wird.

Was man gegen Ameisen vorbeugend unternehmen kann

Wenn man es gar nicht erst so weit kommen lassen will, dass sich eine Ameisenkolonie daheim einnistet, gibt es folgende Möglichkeiten, diesem Problem vorzubeugen.Â

Lagert eure Lebensmittel trocken, sauber und dicht verschlossen. So werden Ameisen gar nicht erst angezogen. Verwendet hierfĂŒr Gummidichtungen in den Deckeln oder KlippverschlĂŒsse. Achtung: Auch Tiernahrung zieht Ameisen an. Achten Sie daher darauf, dass der Napf Ihres Haustiers immer gut gereinigt ist.

So werden Ameisen gar nicht erst angezogen. Verwendet hierfĂŒr Gummidichtungen in den Deckeln oder KlippverschlĂŒsse. Achtung: Auch zieht Ameisen an. Achten Sie daher darauf, dass der Napf Ihres Haustiers immer gut gereinigt ist. Sorgt dafĂŒr, dass alle möglichen ZugĂ€nge fĂŒr Ameisen gut abgedichtet werden. Undichte TĂŒren und Fenster oder Mauerritzen könne mit Lehm, Silikon oder Leim versperrt werden. Sucht effektiv nach undichten Stellen!

könne mit Lehm, Silikon oder Leim versperrt werden. Sucht effektiv nach undichten Stellen! Habt ihr im Garten ein Nest entdeckt, aus welchem sich die Ameisen auf das Haus zubewegen, könnt ihr diese Strasse auch einfach umlenken. Hier kann Kreide helfen. Die Plagegeister hassen Kreide und meiden diese. Malt dafĂŒr einen dicken Strich auf den Boden, was zu einer unĂŒberwindbaren Barriere fĂŒr Ameisen wird. Denkt daran, den Strich aufzufrischen.

Hier kann helfen. Die Plagegeister hassen Kreide und meiden diese. Malt dafĂŒr einen dicken Strich auf den Boden, was zu einer unĂŒberwindbaren Barriere fĂŒr Ameisen wird. Denkt daran, den Strich aufzufrischen. Auch KrĂ€uter mögen Ameisen nicht. Legt also Thymian, WacholderblĂ€tter, Lavendelöl oder -blĂŒten auf der Ameisenstrasse aus. So werden die kleinen Krabbeltiere auf Dauer vertrieben, denn der intensive Geruch stört ihren Orientierungssinn. Auf ihrem Weg zur Nahrung legen Ameisen eine Duftspur aus, wird diese gestört, lassen sie davon ab.

Hausmittel gegen einen Befall von Ameisen

Ist es bereits so weit und die Tiere haben ihren Weg ins traute Heim gefunden, gibt es einfache Hausmittel, die helfen, sie wieder loszuwerden.Â

Essig: Den Geruch von Essig finden Ameisen unausstehlich. Darum kann eine Schale mit Essig vor die TĂŒr oder das Fenster gestellt werden. Alternativ kann Essig auch in eine Sprayflasche gefĂŒllt und auf die Ameisenstrasse gesprĂŒht werden.

Den Geruch von Essig finden Ameisen unausstehlich. Darum kann eine Schale mit Essig vor die TĂŒr oder das Fenster gestellt werden. Alternativ kann Essig auch in eine Sprayflasche gefĂŒllt und auf die Ameisenstrasse gesprĂŒht werden. Zitrone: Auch den Geruch von saurer Zitrone mögen Ameisen nicht. Hier setzt man am besten auf die Schale der Frucht. Diese einfach in ein SchĂ€lchen geben und vor die Wohnung oder das Haus stellen. Oder reibt den Weg der Ameisen mit der Schale ein.

Auch den Geruch von saurer Zitrone mögen Ameisen nicht. Hier setzt man am besten auf die Schale der Frucht. Diese einfach in ein SchĂ€lchen geben und vor die Wohnung oder das Haus stellen. Oder reibt den Weg der Ameisen mit der Schale ein. Zimt: Ebenso meiden Ameisen den intensiven Geschmack von Zimt. Verteilt deshalb geriebenen Zimt auf der Ameisenstrasse – und weg sind die Tierchen!

Ebenso meiden Ameisen den intensiven Geschmack von Zimt. Verteilt deshalb geriebenen Zimt auf der Ameisenstrasse – und weg sind die Tierchen! KrĂ€uter: Das Gleiche gilt, wie bereits oben erwĂ€hnt, fĂŒr KrĂ€uter. Sie duften stark – zu stark fĂŒr Ameisen. Lavendel, Salbei, Minze oder Thymian eignen sich besonders gut. Verteilt die getrockneten BlĂ€tter auf dem Weg der Ameisen oder vor dessen Eindringlöcher.

Das Gleiche gilt, wie bereits oben erwĂ€hnt, fĂŒr KrĂ€uter. Sie duften stark – zu stark fĂŒr Ameisen. Lavendel, Salbei, Minze oder Thymian eignen sich besonders gut. Verteilt die getrockneten BlĂ€tter auf dem Weg der Ameisen oder vor dessen Eindringlöcher. Vaseline: Fett in Form von Vaseline macht eine unĂŒberwindbare Barriere fĂŒr die Krabbeltiere. Macht eine dicke Schicht davon vor die Wohnung oder das Haus und die SchĂ€dlinge werden verschwinden.

Tödliche Fallen

Es gibt Mittel, die besonders effektiv sind, aber einen qualvollen Tod fĂŒr die Ameisen bedeuten. Von diesen Produkten ist daher abzuraten. Dazu zĂ€hlen beispielsweise Backpulver, Kaffeesatz oder Maismehl. Alle drei von diesen Hausmitteln sorgen dafĂŒr, dass der Magen der Tierchen aufquillt, bis die Insekten platzen. Babypuder ist ein weiteres Produkt, das zum leidvollen Tod der Ameisen fĂŒhrt. Dabei verstopft es die Atemwege und FĂŒhler. Lasst lieber die Finger davon und greift auf andere Mittel zurĂŒck!

