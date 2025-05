Die Angst vor Fluoridvergiftung ist unbegründet

Fluoridhaltige Zahnpasta ist ein zentraler Baustein der Kariesprävention. Dennoch stossen fluoridhaltige Produkte bei manchen Menschen auf Skepsis. Insbesondere immer mehr Eltern verzichten darauf. Prof. Dr. Florian Wegehaupt von der Universität Bern sieht dies kritisch, denn oft liegen diesem Entscheid Fehlinformationen und ein verbreitetes Missverständnis zugrunde: «Die Angst vor einer Vergiftung ist sicher zentral. Das hängt auch damit zusammen, dass Fluorid mit Fluor verwechselt wird, teilweise sogar in Medienberichten», erklärt Wegehaupt im Interview mit der Schweizer Illustrierten. «Das gasförmige, elementare Fluor ist tatsächlich hochgiftig. Fluoride sind jedoch Salze der Fluorwasserstoffsäure und nur in grossen Mengen problematisch.» In kleinen Mengen fördern sie die Zahngesundheit. «Aus meiner Sicht gibt es keine vernünftigen Alternativen zu fluoridhaltiger Zahnpasta.»

Damit ein Kind Vergiftungserscheinungen zeigt, müsste es schon sehr grosse Mengen fluoridhaltiger Zahnpasta essen, meint der Experte weiter. In der Schweiz schützen strenge Richtlinien vor einer Überdosierung. «Kinder sollten eine altersgerechte Kinderzahnpasta verwenden. Diese enthält nur rund ein Drittel so viel Fluorid wie Zahnpasten für Erwachsene – das ist gesetzlich geregelt», so Wegehaupt. Er rät ausserdem von stark aromatisierten Zahnpasten ab, da diese Kinder eher zum Herunterschlucken verleiten. «Zahnpasta sollte man grundsätzlich ausspucken.»