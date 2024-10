94 Jahre und kein bisschen fasten-müde: Friedrich Klapdor bestreitet gerade seine 100. Fastenkur. Foto: zVg

Sandra Casalini Teamlead Service

Gerade weilt Friedrich Klapdor (94) zum hundertsten Mal in der Fastenklinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen am Bodensee. Seit 54 Jahren ist er Stammgast dort, zuerst einmal, später zweimal im Jahr, jeweils im Frühling und im Herbst. Im Frühling fastet Friedrich Klapdor jeweils klassisch, verzichtet also auf feste Nahrung und nimmt nur Saft und Gemüsebrühe zu sich. Im Herbst setzt er auf eine 800-Kalorien-pro-Tag-Diät. Dies, bis er 85 ist. «Dann habe ich gemerkt, dass mir die Übergänge zum und vom Fasten mehr Mühe bereiteten als zuvor.» Seither gibts auch im Frühling jeweils drei Wochen nur 800 Kalorien pro Tag.