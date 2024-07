Dozent und Ernährungsexperte

David Fäh (50) arbeitet seit 2015 hauptsächlich als Wissenschaftler und Dozent an der Berner Fachhochschule für den Studiengang Ernährung und Diätetik. Er hat an der Uni Basel Medizin studiert, an der Uni Zürich habilitiert und an der ETH Zürich ein Studium in Ernährungswissenschaften abgeschlossen. Ausserdem besitzt er einen Hochschulabschluss in Sporternährung.