Über 50 Grad im Cockpit, extreme Fliehkräfte, hoher Druck: Für F1-Academy-Talent Nina Gademan ist jedes Rennen ein physischer Marathon. Um bei Tempo 240 den Fokus zu behalten, setzt die 22-Jährige auf eine Schweizer Nährstoffinnovation zur gezielten Unterstützung.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von KA-EX

Im Motorsport bleibt keine Zeit für Zweifel. Wenn Nina Gademan in der F1 Academy im Rennwagen sitzt, zählt jede Millisekunde. Jeder Bremspunkt muss sitzen, jede Reaktion sofort kommen. Motorsport ist Hochleistung unter Druck – körperlich wie mental. Die 22-jährige Niederländerin gehört zu einer neuen Generation von Fahrerinnen, die Tempo, Präzision und Ausdauer vereinen.

In den engen Cockpits steigt die Temperatur auf über 50 Grad Celsius, während die Fahrerin bei Spitzengeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde Fliehkräfte von 2 G bändigt. Ein Rennwochenende ist ein physischer Marathon: Zwei Trainings, eine Qualifikation und zwei Rennen à 30 Minuten fordern dem Körper alles ab. Bei einem Puls von bis zu 170 Schlägen pro Minute verbrauchen die Fahrerinnen rund 1000 Kilokalorien pro Stunde und verlieren über zwei Liter Flüssigkeit. Unter diesen extremen Bedingungen wird der mentale Fokus zum alles entscheidenden Wettbewerbsfaktor: Nur wer voll fokussiert bleibt, kann auf den Punkt die maximale Leistung abrufen.

Unterstützung für den Körper statt Sponsoringphrasen

Dass Gademan auf den neuen Schweizer Booster setzt, hat handfeste Gründe, die weit über klassische Sponsoringdeals hinausgehen: Wenn der Körper unter Dauerstress steht, läuft die körpereigene Maschinerie auf Hochtouren – in solchen Phasen können gezielte Nährstoffe einen wertvollen Beitrag leisten, um die natürlichen Funktionen des Organismus zu unterstützen.

Die Zusammensetzung setzt genau hier an: Kreatin kann die Schnellkraft bei wiederholten, intensiven Belastungen unterstützen, während Koffein dazu beitragen kann, die Wachheit und den mentalen Fokus auch unter grossem Stress aufrechtzuerhalten. Ergänzt wird die Rezeptur durch essenzielle Aminosäuren (EAA) sowie durch wichtige Elektrolyte, die helfen können, den massiven Flüssigkeitsverlust durch die Hitze auszugleichen.

Entscheidend bleibt: Nahrungsergänzungsmittel ersetzen weder eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung noch eine gesunde Lebensweise, sind aber ein entscheidender Baustein im Gesamtpaket für Athleten, die das Maximum aus sich herausholen wollen.

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Frischegarantie per Knopfdruck

Das Problem bei vielen Sportgetränken: Sensible Wirkstoffe wie Kreatin oder Vitamine sind in flüssiger Form oft nicht langfristig stabil und verlieren an Wirkung. KA-EX-Mitgründer Roger Franz Wilfinger hat deshalb das patentierte ViCAP-System mitentwickelt, das dieses Problem mechanisch löst. Durch ein cleveres Zweikammersystem im Deckel bleiben die Pulverkomponenten absolut geschützt und werden erst im Moment des Öffnens frisch mit der Flüssigkeit vermischt. Das garantiert die volle Stabilität der Inhaltsstoffe bis zum ersten Schluck.

Für die Athleten bedeutet das: eine hochpräzise Versorgung zugunsten von Performance und Fokus – direkt einsatzbereit im Fahrerlager, ganz ohne Shaker oder mühsames Pulverdosieren.

Vom Schweizer Geheimtipp zum Global Player

Was sich in der harten Testumgebung des Motorsports bewährt, soll nun weltweit wachsen. Die Marke expandiert in die USA – ein Meilenstein für das nationale Start-up. Besonders bedeutend ist dabei die Aufnahme ins Sortiment von GNC (General Nutrition Corp.), einem der weltweit grössten Anbieter für Health- und Nutrition-Produkte. Damit wird die Schweizer Brand endgültig zum internationalen Player.

Die Strategie dahinter ist klar: Was der Rennfahrerin Nina Gademan hilft, die Balance zu halten, funktioniert auch im ganz normalen Alltag – sei es vor dem nächsten intensiven Arbeitstag, in Phasen hoher mentaler Belastung oder vor dem privaten Workout im Gym.

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