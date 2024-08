Nach anstrengendem Training Das kannst du gegen Muskelkater tun

Wer kennt es nicht? Am Tag nach einem anstrengenden Training im Fitnesscenter schmerzt der ganze Körper: Muskelkater. In dieser Folge von «Tscheggsch?» erklärt dir Blick, wie Muskelkater entsteht und was du dagegen tun kannst.