Noch vor zehn Jahren war Joan MacDonald übergewichtig und erschöpft – heute begeistert sie Millionen Menschen mit ihrer Fitness-Routine. Die Kanadierin beweist, dass es nie zu spät ist für einen Neuanfang. Sie verrät fünf Gewohnheiten, die sie fit halten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joan MacDonald begann mit 70 Jahren mit Krafttraining, weil sie übergewichtig war

Ihre Tochter ermutigte sie, ihr Leben zum Positiven zu verändern

Die Kanadierin schwört auf Disziplin, feste Routinen und ein bisschen Spass

Jana Giger Redaktorin Service

In ihren Sechzigern war Joan MacDonald (80) alles andere als glücklich. Die Kanadierin wog damals knapp 90 Kilogramm, war oft müde, hatte Schmerzen und geriet schnell ausser Atem. Medikamente gegen Bluthochdruck und einen zu hohen Cholesterinspiegel gehörten ebenfalls zu ihrem Alltag.

Eines Tages gab ihr die Tochter den nötigen Anstoss, um etwas an ihrem Leben zu ändern. Wie «The Telegraph» berichtete, sagte die Tochter: «Du hast die Wahl. Du hast es verdient, dich wieder lebendig zu fühlen.»

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Sie begeistert Millionen von Fans

Also startete MacDonald mit 70 Jahren mit Krafttraining. Was ihr gelegen kam und den Einstieg sicher erleichterte: Die Tochter arbeitet als Personal Trainerin. Trotzdem habe es sich am Anfang angefühlt, als würde sie eine fremde Sprache lernen. Doch schon nach kurzer Zeit spürte MacDonald, wie sie stärker wurde und mehr Energie hatte.

Um ihre Fortschritte in Vorher-Nachher-Bildern festzuhalten, erstellte sie 2018 den Instagram-Account @trainwithjoan. Heute folgen ihr auf dieser Plattform über zwei Millionen Menschen, die sich von ihren motivierenden Beiträgen inspirieren lassen. Im März dieses Jahres feierte die «Fitness-Oma» ihren 80. Geburtstag und sagte gegenüber der britischen Zeitung: «Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.»

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MacDonalds Geschichte zeigt, dass man in jedem Alter mit Sport anfangen kann. «Man ist nie zu alt für Veränderungen, aber niemand sonst kann dein Leben für dich verändern», sagt sie. Hier sind ihre fünf wichtigsten Tipps und Gewohnheiten:

1 Eine feste Struktur schaffen

Die 80-Jährige steht jeden Tag zwischen 5 und 6 Uhr morgens auf und überlässt den Tag nicht dem Zufall. Sie folgt einem Zeitplan, an den sie sich hält. Entscheidend sei, dass man sich nicht erst zum Sport entschliessen müsse, sagt sie. Er sollte zu einer selbstverständlichen Routine werden.

2 Regelmässig statt übermässig trainieren

Am Anfang trainierte MacDonald oft bis zur Erschöpfung, inzwischen reicht ihr eine Stunde am Tag. Ihr Motto: Dranbleiben und das Training durchziehen, auch wenn man keine Lust hat. Ihr helfe es, gar nicht zu viel zu überlegen und sich einfach auf das zu konzentrieren, was heute anstehe.

3 Muskeln und den Po trainieren

MacDonald macht an sechs Tagen in der Woche Sport. Ihr Fokus liegt auf Krafttraining für den Ober- und Unterkörper sowie auf Ausdauertraining. Sie betont, dass man unabhängig vom Alter einen knackigen Po bekommen könne – besonders effektiv seien Kniebeugen, Ausfallschritte und Beinbeugen.

4 Auf Protein setzen und farbig essen

Bei der Ernährung setzt die Fitness-Influencerin auf fünf kleinere Mahlzeiten am Tag. Sie achtet auf mindestens 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, was für den Erhalt der Muskeln essenziell ist. Ansonsten versucht sie, möglichst viele Farben an Gemüse und Früchten zu essen.

5 Den Spass nicht vergessen

Alltagsgewohnheiten wie Kreuzworträtsel und Sudoku halten ihr Gehirn auf Trab. Zudem gönnt sich MacDonald ein bis zwei «Spassmahlzeiten» pro Woche mit Freunden im Restaurant. Einzig auf Alkohol verzichtet sie komplett.