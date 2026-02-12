Mit «Japanese Walking» zum Erfolg: Auf Tiktok und Instagram trendet derzeit ein Fitness-Hype aus Japan. Tausende posten ihre 30-Tage-Challenges, zeigen Pulsverläufe und Vorher-Nachher-Fotos. 30 Minuten Gehen pro Tag soll Gewicht sowie Fitness spürbar verbessern.

Darum gehts Interval Walking Training kombiniert schnelles und langsames Gehen in Intervallen

Britische Journalistin verlor in 30 Tagen rund 2-3 Kilogramm

Bereits 6000 bis 8000 Schritte täglich verbessern Gesundheit laut Studien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Drei Minuten zügig gehen, danach drei Minuten locker, fünfmal im Wechsel. Macht zusammen 30 Minuten Training. Der entscheidende Unterschied zum normalen Spaziergang liegt in den Tempo-Wechseln.

Die Methode heisst Interval Walking Training und wurde von Sportwissenschaftler Hiroshi Nose von der Shinshu University untersucht. Japan zählt seit Jahren zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung weltweit und vergleichsweise wenig starkem Übergewicht.

10'000-Schritte-Regel überholt

Die britische Journalistin Bridie Wilkins testete die Methode 30 Tage lang im Selbstversuch. Sie absolvierte täglich die 30 Minuten Intervall-Walking, nach einem Monat verlor sie laut eigenen Angaben rund zwei bis drei Kilogramm, fühlte sich energiegeladener, schlief besser und bemerkte straffere Beine.

Den Mythos, dass 10'000 Schritte am Tag das Allheilmittel ist, kennt wohl jeder. Die Regel stammt allerdings von einer Marketingkampagne der 1960er-Jahre für einen Schrittzähler – sie ist also gar keine medizinische Pflichtgrenze. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeichnen ein differenzierteres Bild. Eine neuere Metaanalyse von Professor Paddy Dempse der Cambridge-Universität, zeigt, bereits rund 6000 bis 8000 Schritte pro Tag das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vorzeitigen Tod deutlich senken können.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mehr Schritte bringen zwar zusätzliche Vorteile, doch entscheidend ist dabei auch die Intensität der Bewegung.

BEO Gesund älter werden? Zehn wirksame Impulse Ein gesünderes Leben beginnt im Kopf. Das belegen diverse Studien. Genau hier setzt der Longevity-Navigator an. Über zehn Wochen hinweg erhältst du wöchentlich Impulse und Hintergründe, wie du mit dem richtigen Mindset dein Wohlbefinden stärkst. Dazu gibt es praktische Alltagstipps, die nachhaltige Veränderungen ermöglichen – unterstützt vom Healthy Longevity Center der Universität Zürich. Ein gesünderes Leben beginnt im Kopf. Das belegen diverse Studien. Genau hier setzt der Longevity-Navigator an. Über zehn Wochen hinweg erhältst du wöchentlich Impulse und Hintergründe, wie du mit dem richtigen Mindset dein Wohlbefinden stärkst. Dazu gibt es praktische Alltagstipps, die nachhaltige Veränderungen ermöglichen – unterstützt vom Healthy Longevity Center der Universität Zürich. Hier geht es zum Longevity-Navigator

Darum wirkt die Methode

Die Tempo-Wechsel erhöhen den Kalorienverbrauch, ohne die Gelenke stark zu belasten. Das Training ähnelt einem sanften High-Intensity-Interval-Training-Workout, jedoch ohne Springen oder Sprinten. Gleichzeitig werden Herz-Kreislauf-System und Muskulatur stärker stimuliert als bei einem gemütlichen Spaziergang. Studien berichten zudem über Verbesserungen bei Blutzuckerwerten und Blutdruck.