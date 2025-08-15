DE
Gesunde Freizeitbeschäftigung
Darauf musst du beim Wandern achten

Wandern ist die beliebteste Sportart in der Schweiz und ist sehr gesund. Hier erfährst du, wie viele Kalorien man dabei verbrennt, und findest ein paar Tipps für deine Ausrüstung und für mögliche Routen.
Publiziert: 15:20 Uhr
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Bei der Planung einer Wanderung sollte man sich nie überschätzen und mit einfachen Strecken starten, bevor man anspruchsvolle Routen testet.
Martina Lanzendörfer
Martina Lanzendörfer

Wandern ist aufgrund des niederschwelligen Einstiegs eine ideale Fortbewegungsart. Es schont den Bewegungsapparat und ist für alle Altersgruppen geeignet, sofern man die passende Route wählt. Wandern kann man fast überall in der Schweiz – oft direkt von der eigenen Haustüre aus, in Städten, an Flüssen oder um Seen, im Flachland und im Gebirge. An der frischen Luft und in der Natur unterwegs zu sein, wirkt entspannend und ist sehr gesund. Zum Wandern braucht man ausser gutem Schuhwerk auf einfachen Strecken keine spezielle Ausrüstung, es sei denn, man fühlt sich unterwegs mit Wanderstöcken sicherer.

Wie viel Kalorien* verbraucht man beim Wandern?

1 Stunde Geschwindigkeit Kalorien
Leichtes Wandern

3 km/h

180 kcal
Schnelles wandern

6,5 km/h

360 kcal
Nordic Walking6 km/h380 kcal
Aufstieg (ca. 400 m)3 km/hca. 550 kcal
Abstieg (ca. 400 m)4,3 km/hca. 395 kcal

* Für einen Mann, 35 Jahre, Gewicht: 82 Kilogramm, Grösse: 1,78 Meter

Alle sieben Sachen packen

Ein paar Tipps für Einsteiger sind immer nützlich. Die folgenden Angaben beziehen sich auf mittlere und grössere Wanderungen, die mehr als anderthalb Stunden dauern. Zur Grundausrüstung gehören ein Paar Wanderschuhe (am besten knöchelhoch) mit robuster Profilsohle, funktionelle Bekleidung im Zwiebelsystem (Unterhemd, Hemd/Bluse, Pullover, Regenjacke), ein Rucksack mit Wanderkarte oder Wanderapp, Proviant, Getränken, eventuell Ersatzwäsche, Taschenmesser, einer kleinen Notapotheke und ein Mobiltelefon. Unerlässlich sind zudem Sonnenbrille, Kopfbedeckung und Sonnenschutzmittel. 

Die perfekte Vorbereitung

Zur weiteren Vorbereitung der Wanderung gehört in jedem Fall eine gute Karte und/oder Wanderapp der Region, am besten im Massstab 1:25'000 und nicht älter als fünf Jahre. Hilfreich sind spezielle Wanderkarten mit eingetragenen Routen und Zeitangaben. Durchschnittliche Wanderer bewältigen in einer Stunde eine Strecke von rund vier Kilometern Distanz oder 300 Höhenmeter. Für einen Weg von sechs Kilometern und 450 Metern Höhenunterschied sind daher rund drei Stunden einzuplanen. Der Abstieg erfolgt in etwa der halben Zeit. Wichtig ist, dass man sich nicht überschätzt und mit einfachen Routen beginnt.

