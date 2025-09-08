Sommerliche Abkühlung Diese Nahrungsmittel helfen bei Hitze

Erfrischende Lebensmittel für heisse Sommertage: Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein erklärt, wie bestimmte Nahrungsmittel das Wohlbefinden bei Hitze steigern können.

Publiziert: 17:05 Uhr